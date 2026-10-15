Cissé da urlo: tripletta da record, 24 anni dopo Inzaghi!

Cisse, il più giovane italiano a segnare una tripletta in Europa

Con la tripletta messa a segno contro il Salisburgo, Cisse ha segnato un record: a 19 anni e 365 giorni, il trequartista rossonero è diventato il più giovane calciatore italiano ad avere realizzato una tripletta. in una competizione europea Non solo, già con la doppietta era entrato nella storia per essere stato il più giovane calciatore del Milan ad avere realizzato una marcatura multipla in un solo tempo. Al Milan un giocatore italiano non segnava una tripletta da ventiquattro anni. L'ultima volta, infatti, risaliva ai tre gol segnati da Filippo Inzaghi nella gara di Champions League vinta, anche in quell'occasione, per 4-0 in trasferta, contro il Deportivo La Coruna. Era il 24 settembre del 2002.

"Era importante vincere. Ciò che mi dice Amorim è una spinta"

Grazie a questi tre gol, e considerando anche i due messi a segno in campionato, Cisse è diventato l'attuale capocannoniere del Milan in stagione. Il giocatore, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, ha dichiarato: "Questo adesso passa in secondo piano. Era importante vincere oggi, lo abbiamo fatto e siamo contenti". Cisse ha proseguito: "Quello che Amorim mi dice è una spinta. Arrivo dalla B, è vero, però ho avuto compagni che mi hanno accolto bene. Per me è molto più semplice. Anche se gioco da trequartista, in Nazionale ho fatto il centravanti, quindi sono movimenti che mi porto dietro".