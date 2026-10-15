Il paradosso di Amorim: "Bene Cisse e la vittoria, ma abbiamo fatto partite migliori"

È un Amorim sorprendente quello che commenta la bella vittoria del Milan a Salisburgo al termine del match. Il tecnico rossonero si complimenta con i suoi, ma paradossalmente sottolinea come quella di questa sera non sia stata la miglior prestazione della squadra secondo i suoi canoni. Bastone e carota per il grande protagonista Cisse.

Salisburgo-Milan 0-4: cronaca, tabellino e statistiche

"Bene i gol, ma abbiamo giocato meglio in altre partite"

Un successo esterno per 4-0 in Europa League dovrebbe esaltare, eppure il portoghese sceglie il basso profilo e osserva: "Si guarda troppo al risultato, oggi sono arrivati i gol, ma a livello di squadra abbiamo giocato meglio in altre occasioni, mostrando maggior controllo del gioco. In almeno cinque situazioni, se fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto male. Bella serata, ma ci sono cose da migliorare".