Amorim: "Tripletta di Cisse? Può fare ancora meglio..."
Prima vittoria in Europa League per il Milan di Ruben Amorim, corsaro sul campo del Salisburgo grazie alla tripletta di Alphadjo Cisse e al gol di Gonçalo Ramos. A margine del 4-0 odierno, il manager portoghese ha commentato la prestazione dei suoi e la splendida partita del fantasista ex Catanzaro, senza dimenticare quanto fatto per un'ora di gioco da Camarda.
Amorim dopo Salisburgo-Milan: "Cisse? Non mi deve nulla, può fare meglio..."
Così Ruben Amorim ai microfoni di Sky Sport dopo Salisburgo-Milan: "Oggi abbiamo controllato la partita e fatto anche gol. In realtà, abbiamo giocato meglio in altre partite, ma stavolta siamo stati solo più precisi. Le rotazioni sono fondamentali visto il calendario, è importante che tutti capiscano di poter giocare. Cisse? Non mi deve nulla, si sta prendendo il suo spazio. sa essere così esplosivo. Ha tanto cuore, ma può fare meglio in allenamento e in partita. Stasera tutti i complimenti, ma ha delle cose da migliorare e un gran potenziale". E poi ha aggiunto: "Con queste partite, i giocatori credono di più in loro stessi, gli aumenta la fiducia. Per i giovani, per Loftus-Cheek, oggi molto aggressivo in fase di non possesso e ci stiamo lavorando. Questa partita aiuterà tanti. Però abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è comunque da lavorare".
Amorim elogia Camarda: "Legge bene le partite, deve migliorare in esplosività"
Maglia da titolare anche per Francesco Camarda nella serata odierna. Prova positiva del centravanti ex Lecce secondo Ruben Amorim: "Legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".
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