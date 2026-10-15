Spalletti su Conceiçao: "Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso"
Grazie alle reti di Woltemade e di Kolo Muani, arrivata all'ultimo minuto di recupero, la Juventus ha battuto in rimonta il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League. Un successo che permette ai bianconeri di proseguire il proprio percorso a punteggio pieno. Al termine della partita, Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria: "Kolo è un giocatore forte. Sono i giocatori con le loro scelte a fare la differenza".
Juve, Spalletti: "Siamo stati lenti nel fare tutto"
Spalletti ha commentato l'approccio della Juventus: "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti nel fare tutto. Abbiamo dato al Celta Vigo sempre tempo per ritrovare ordine. Loro sono bravi in questo. Quando abbiamo riconquistato palla non siamo stati bravi come lo siamo stati a Cagliari. Certo, son state due partite differenti. Lì abbiamo fatto meglio di stasera. Siamo stati lenti in tutte le fasi. Non siamo riusciti a gestire la palla anche in momenti di controllo, quindi ci sono stati continui ribaltamenti. Abbiamo però avuto varie occasioni, abbiamo giocato per vincerla, senza disunirsi". Quindi, a fine gara Spalletti ha inserito Kolo Muani, inserendolo sull'esterno: "Kolo Muani ha interpretato troppo da esterno le mie indicazioni: doveva stare più al centro, la corsia era libera per Cambiaso. Ma le scelte dei giocatori hanno fatto la differenza".
Spalletti su Conceiçao: "Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso"
A venti minuti dal termine Spalletti ha sostituito Conceiçao. Arrivato in panchina, il portoghese si è reso protagonista di uno sfogo, colpendo le sedie con pugni ripetuti. A questo riguardo, l'allenatore ha commentato: "Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso. Sennò ne possiamo parlare. Penso ce l'abbia con sé stesso per quella che è stata la prestazione. All'inizio è scivolato tre volte, e il campo lo andiamo a trovare. E' uscito al settantesimo, si gioca tra tre giorni... se ha fatto qualcosa ci spiegherà cosa è accaduto". Lo stesso gocatore è intervenuto nel post-partita per chiudere il caso: "Non ho litigato con nessuno. Ho dato una botta alla panchina. Non c'è stato nessun litigio con lo staff. Sono rientrato nello spogliatoio, mi sono cambiato la maglia, sono andato in bagno e sono rientrato".
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