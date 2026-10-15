Spalletti su Conceiçao: "Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso"

Grazie alle reti di Woltemade e di Kolo Muani, arrivata all'ultimo minuto di recupero, la Juventus ha battuto in rimonta il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League. Un successo che permette ai bianconeri di proseguire il proprio percorso a punteggio pieno. Al termine della partita, Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria: "Kolo è un giocatore forte. Sono i giocatori con le loro scelte a fare la differenza".

Juve, Spalletti: "Siamo stati lenti nel fare tutto" Spalletti ha commentato l'approccio della Juventus: "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti nel fare tutto. Abbiamo dato al Celta Vigo sempre tempo per ritrovare ordine. Loro sono bravi in questo. Quando abbiamo riconquistato palla non siamo stati bravi come lo siamo stati a Cagliari. Certo, son state due partite differenti. Lì abbiamo fatto meglio di stasera. Siamo stati lenti in tutte le fasi. Non siamo riusciti a gestire la palla anche in momenti di controllo, quindi ci sono stati continui ribaltamenti. Abbiamo però avuto varie occasioni, abbiamo giocato per vincerla, senza disunirsi". Quindi, a fine gara Spalletti ha inserito Kolo Muani, inserendolo sull'esterno: "Kolo Muani ha interpretato troppo da esterno le mie indicazioni: doveva stare più al centro, la corsia era libera per Cambiaso. Ma le scelte dei giocatori hanno fatto la differenza".