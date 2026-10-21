Milan, allarme per Amorim: si ferma Gonçalo Ramos, salta Bournemouth
MILANO - Defezione pesante nel Milan in vista della sfida sul campo del Bournemouth, in programma domani (giovedì 22 ottobre, ore 21) e valido per la 3ª giornata della fase campionato di Europa League.
Milan a Bournemouth senza Gonçalo Ramos
Il tecnico dei rossoberi Amorim non potrà infatti contare su Gonçalo Ramos, che salta la trasferta in terra inglese per un problema al polpaccio. Lo stop del 25enne centravanti portoghese fa scattare così l'allarme in casa Milan in vista dei prossimi ravvicinati impegni di campionato: il primo sul campo dell'Udinese (25 ottobre), il secondo contro il Bologna (28 ottobre) e poi il derby con l'Inter (31 ottobre).
(articolo in aggiornamento)
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