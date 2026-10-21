Spalletti svela: "Con il Rennes giocano Kolo Muani e Woltemade insieme". Poi sul chiarimento con Bremer

TORINO - "Noi che facciamo questo lavoro siamo figli dei risultati, io ho imparato ad essere equilibrato e lucido in questo ambito. Vincere ci rende felici, mentre ora noi siamo un po' indietro. Il ragionamento che succede è quello di andare a scavare in profondità per trovare una reazione e dare di più". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Rennes , partita valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Si riparte dopo la sconfitta contro la Lazio con ben tre gol subiti: "Non c'è una ragione per cui subiamo così tanto. Devi saper reagire a quelle che sono le necessità durante una partita. Non penso che dipenda da un singolo atteggiamento, ma in generale dal nostro modo di stare dentro le situazioni. Non penso che i numeri siano fondamentali, dobbiamo pensare a stare meglio dentro le conseguenze delle proposte avversarie".

Spalletti svela Kolo Muani e Woltemade titolari

"Squadra dalla mia parte? Io penso di sì, ho la sensazione che i ragazzi sono nei discorsi che facciamo. Nell'ultima riunione li ho fatti parlare e ho cercato di acquisire informazioni per aiutarli. Ho avuto la conferma della serietà e dell'onestà del loro pensiero, tutti si sono resi molto disponibili. Formazione? Domani partono titolari Kolo Muani e Woltemade. Come ripartire dopo la Lazio? Servono tattica e testa, dialogo e metodo. Io li ho fatti parlare tutti mentre sono rimasto zitto, mi ha fatto piacere sentire il loro pensiero. E sono uscite fuori cose importanti. Da me dipende un po' tutto, sono io che si dice come si sta in campo, che sceglie la formazione e la tattica. La partita si sviluppa dentro il campo e prende una forma che non sempre prevedi, lì ci va incastrato il ragionamento della squadra. Le cose fisse si vedono, poi serve fantasia e qualità per anticipare come evolveranno".

Spalletti sul Rennes: "Squadra forte e con entusiasmo, sarà un banco di prova"

Sulla strategia che metterà in campo con il Rennes: "Bisognerà fare le cose convinti, mettere in atto le cose in maniera determinata e forte. Si spinge sull'acceleratore al massimo. In questa partita chiedo di saper ragionare di più, serve più testa. Servirà essere più squadra, più uniti nelle scelte che si fanno. Il Rennes è una squadra che gioca a campo aperto, forte sul punto di vista fisico, si allunga e gioca con tanti ribaltamenti di fronte. Ha gente veloce davanti, il capocannoniere (Le Paul) che ha fatto vedere di essere un gran calciatore. Bisognerà essere attenti e valutare i momenti della partita. Il loro allenatore (Haise) li ha portati ad un punto dalla prima, hanno entusiasmo. Sarà un banco di prova importante".