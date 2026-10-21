Milan: allenamento senza Chukwueze, ko anche Ramos

Amorim carica il Milan per la sfida con il Bournemouth e si coccola Cisse: "È al 50% del suo potenziale, ma..."

Il tecnico dei rossoneri ha presentato la sfida valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League
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Pubblicato il 21.10.2026, 19:57

AmorimEuropa LeagueBournemouth-Milan

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Scatta il conto alla rovescia per Bornemouth-Milan, gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League. Ai microfoni di Sky, Amorim ha fatto il punto a cento giorno dal suo arrivo sulla panchina del Milan“Sono molto grato. Mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro. Milan più sicuro di sé? Quando vinci ti senti più fiducioso, ti alleni con un umore migliore. Sento che adesso i ragazzi sono in fiducia non solo per le vittorie, ma anche per come giochiamo”.

Milan, Amorim su Ramos: "Fermo a scopo precauzionale"

Il punto sugli infortunati: Chukwueze? Non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Ramos è fermo a scopo precauzionale, ha sentito rigidità muscolare. Ma siamo preparati. Concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è. Cosa cambierà contro il Bornemouth rispetto al Salisburgo? Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, i nostri avversari più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti".

Amorim su Cisse: "È al 50% del suo potenziale"

Cisse: “È al 50% del suo potenziale. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocar, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo”.

Amorim: "Cisse giocherà, la posizione la scoprirete domani"

In coferenza stampa, Amorim ha aggiunto e ribadito: "Vedremo domani l'undici iniziale. Ramos non ha niente di eccessivamente grave, la situazione di Chukwueze è diversa e valuteremo. In generale tutte le squadre europee hanno problemi con gli infortuni ed è per questo che facciamo rotazioni. Cisse giocherà, ma la posizione la scorprirete domani".

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