Amorim carica il Milan per la sfida con il Bournemouth e si coccola Cisse: "È al 50% del suo potenziale, ma..."

Scatta il conto alla rovescia per Bornemouth-Milan , gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League . Ai microfoni di Sky, Amorim ha fatto il punto a cento giorno dal suo arrivo sulla panchina del Milan : “Sono molto grato. Mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte di una famiglia. Non voglio fare un bilancio, voglio solo dire grazie. È stato importante essermi sentito a casa fin dal primo giorno, a Casa Milan, a Milanello e a San Siro. Milan più sicuro di sé? Quando vinci ti senti più fiducioso, ti alleni con un umore migliore. Sento che adesso i ragazzi sono in fiducia non solo per le vittorie, ma anche per come giochiamo”.

Milan, Amorim su Ramos: "Fermo a scopo precauzionale"

Il punto sugli infortunati: “Chukwueze? Non saprei, credo che sia un problema diverso rispetto a Ramos. Ramos è fermo a scopo precauzionale, ha sentito rigidità muscolare. Ma siamo preparati. Concentriamoci su chi c’è e non su chi non c’è. Cosa cambierà contro il Bornemouth rispetto al Salisburgo? Ci sarà più qualità nell’uno contro uno, i nostri avversari più ritmo. Ci ho già giocato qua, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti".

Amorim su Cisse: "È al 50% del suo potenziale"

Cisse: “È al 50% del suo potenziale. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un’opportunità di giocar, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo”.

Amorim: "Cisse giocherà, la posizione la scoprirete domani"

In coferenza stampa, Amorim ha aggiunto e ribadito: "Vedremo domani l'undici iniziale. Ramos non ha niente di eccessivamente grave, la situazione di Chukwueze è diversa e valuteremo. In generale tutte le squadre europee hanno problemi con gli infortuni ed è per questo che facciamo rotazioni. Cisse giocherà, ma la posizione la scorprirete domani".