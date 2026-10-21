Milan, Amorim tranquillizza tutti su Gonçalo Ramos: "Solo uno stop precauzionale"
"Gonçalo Ramos? Si tratta di uno stop precauzionale". Il tecnico del Milan Ruben Amorim tranquillizza i tifosi rossoneri sulle condizioni dell'attaccante portoghese, escluso dai convocati per la sfida di Europa League contro il Bornemouth. L'ex attaccante del Paris Saint Germain resterà a riposo: "Ha sentito qualcosa, una leggera rigidità al muscolo durante la gara. Vediamo come risponderà nelle prossime ore e nei prossimi allenamenti”.
Amorim lancia Cisse: "E' ancora al 50% del potenziale"
Maggiore preoccupazioni, sulle condizioni di Chukwueze: "Non saprei, ma credo sia un problema diverso rispetto a Ramos. La sensazione è che si tratti di un problema diverso e potenzialmente più serio. Faremo tutte le valutazioni del caso con lo staff medico“. Amorim punterà su Cisse: "E' al 50% del suo potenziale. E' solo all'inizio del suo percorso. Non dobbiamo mettere troppo fretta ai giovani: il calcio è come una montagna russa e si può scendere in fretta. Cisse può giocare in diverse posizioni e usare entrambi i piedi, ma naturalmente gli manca ancora l'esperienza. Anche Camarda sta migliorando, sta lavorando tanto ed è umile. Domani Cisse avrà un'opportunità di giocare, ed è pronto per farlo. Ma è al 50%, migliorerà moltissimo".
Amorim e il finale con l'Atalanta
Amorim parla della sfida con il Bornemouth e prova a spiegare il black out nella fase finale della sfida con l'Atalanta: "Ci sarà più qualità nell'uno contro uno, avranno più ritmo. Ci ho già giocato qui, so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Siamo pronti". Sul match con i nerazzurri di Maurizio Sarri: "Ho rivisto i gol che abbiamo subito e abbiamo analizzato il modo per evitareli. Dobbiamo migliorare come squadra, lavorare su degli aspetti tattici e mentali, per gestire al meglio alcuni momenti della partita"
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