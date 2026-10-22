Dove vedere Juve-Rennes in tv? Sky o Dazn, orario

A pochi giorni dalla pesante sconfitta interna con la Lazio, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova il pubblico dello Stadium in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League . L'avversario di turno è il Rennes di Haise , sesta forza del campionato francese con 13 punti all'attivo dopo sette partite disputate. Bianconeri a punteggio pieno in campo internazionale, grazie ai successi ottenuti contro NEC e Celta Vigo, mentre la formazione transalpina è attualmente a quota 4, in virtù del pari con lo Sturm Graz e della vittoria casalinga con l'OFI Creta.

Juve-Rennes, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Rennes di Haise. Direzione di gara affidata al danese Morten Krogh.

Dove vedere Juve-Rennes in diretta tv

Juve-Rennes sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Rennes, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.