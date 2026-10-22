Dove vedere Juve-Rennes in tv? Sky o Dazn, orario
A pochi giorni dalla pesante sconfitta interna con la Lazio, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova il pubblico dello Stadium in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League. L'avversario di turno è il Rennes di Haise, sesta forza del campionato francese con 13 punti all'attivo dopo sette partite disputate. Bianconeri a punteggio pieno in campo internazionale, grazie ai successi ottenuti contro NEC e Celta Vigo, mentre la formazione transalpina è attualmente a quota 4, in virtù del pari con lo Sturm Graz e della vittoria casalinga con l'OFI Creta.
Juve-Rennes, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Rennes di Haise. Direzione di gara affidata al danese Morten Krogh.
Dove vedere Juve-Rennes in diretta tv
Juve-Rennes sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Rennes, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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