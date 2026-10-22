Dove vedere Bournemouth-Milan in tv? Sky o Dazn, orario

Al Vitality Stadium si gioca Bournemouth-Milan . La formazione di Ruben Amorim sbarca in Inghilterra in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League , che vede i rossoneri affrontare l'undici allenato da Marco Rose. Un ko e una vittoria per Cisse e compagni in campo internazionale, mentre The Cherries sono riusciti ad avere la meglio su Real Sociedad (2-1) e Sturm Graz (3-0) nei primi due turni della League Phase.

Bournemouth-Milan, l'orario

La sfida di Europa League andrà in scena oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 21 al Vitality Stadium, pronto a fare da cornice al match che vedrà protagoniste Bournemouth e Milan. Arbitrerà la gara il greco Vassilis Fotias.

Dove vedere Bournemouth-Milan in diretta tv

Bournemouth-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bournemouth-Milan, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.