Juve-Rennes, i convocati di Spalletti per la sfida di Europa League: quattro assenti, un rientro
La Juventus ha reso ufficialmente noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera con il Rennes di Haise, valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Bianconeri a punteggio pieno in campo internazionale, ma reduci dal pesante ko con la Lazio incassato in Serie A.
I convocati di Spalletti per Juve-Rennes
Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 di oggi, giovedì 22 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino. Ancora assenti, sponda Juve, Yildiz, Locatelli e Thuram, così come Conceiçao, reduce dall'infortunio alla spalla. Indisponibile Zhegrova, escluso dalla lista Uefa a inizio stagione. Si rivede Boga anche in Europa League.
L'elenco completo dei calciatori convocati da Spalletti per Juve-Rennes (preceduti dal rispettivo numero di maglia):
- 2 Celik
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 25 Vicario
- 26 Lucumi
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 31 Gonzalez
- 32 Cabal
- 33 Neto
- 51 Merola
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS