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Juve-Rennes, i convocati di Spalletti per la sfida di Europa League: quattro assenti, un rientro

L'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico bianconero per il terzo impegno europeo della stagione dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio
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2 min

Pubblicato il 22.10.2026, 13:05

Europa LeagueJuve-RennesSpalletti

La Juventus ha reso ufficialmente noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera con il Rennes di Haise, valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Bianconeri a punteggio pieno in campo internazionale, ma reduci dal pesante ko con la Lazio incassato in Serie A.

Juve, la probabile formazione di Spalletti contro il Rennes
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I convocati di Spalletti per Juve-Rennes

Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 di oggi, giovedì 22 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino. Ancora assenti, sponda Juve, Yildiz, Locatelli e Thuram, così come Conceiçao, reduce dall'infortunio alla spalla. Indisponibile Zhegrova, escluso dalla lista Uefa a inizio stagione. Si rivede Boga anche in Europa League.

L'elenco completo dei calciatori convocati da Spalletti per Juve-Rennes (preceduti dal rispettivo numero di maglia):

  • 2 Celik
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 20 Cambiaso
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio 
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumi
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 31 Gonzalez
  • 32 Cabal
  • 33 Neto
  • 51 Merola

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