Juve-Rennes diretta Europa League: segui il match dei bianconeri di Spalletti. Partita e risultato LIVE

19:05

19' - Miracolo di Samba su Gatti

Grande parata del portiere del Rennes su un colpo di testa ravvicinato di Gatti.

19:01

15' - Gol di Al-Taamari: Juve-Rennes 1-1!

Traversone dalla corsia mancina a pescare l'inserimento in area di Reynolds: il colpo di testa dell'esterno serve al centro Al-Taamari, bravo a coordinarsi e a insaccare con una gran girata.

18:59

13' - Cross pericoloso di Douglas Luiz

Bel cross del brasiliano in area, ma Kolo Muani non riesce a impattare.

18:56

11' - Mancino impreciso di Al-Taamari

Al-Taamri ci prova da fuori: pallone largo.

18:53

8' - Vicario para senza problemi su Rongier

Rongier ci prova dalla distanza: Vicario para senza problemi.

18:51

5' - Gol di Celik: Juve-Rennes 1-0!

Juve in vantaggio grazie alla rete di Celik, imbucato perfettamente da Woltemade sul filo del fuorigioco.

18:50

4' - Tiro impreciso di Woltemade

Il tedesco ci prova di prima su una bella sponda di McKennie ma il pallone termina sul fondo di qualche metro.

18:46

1' - Calcio d'inizio: al via Juve-Rennes

Primo possesso per la squadra bianconera di Luciano Spalletti.

18:34

Spalletti: "La panchina scotta fin dopo una settimana"

Spalletti: "Ogni giorno produce roba nella testa delle persone. Ci si incontra e ci si scontra spesso, poi la sera si fa pulito sennò il giorno dopo la testa riproduce altra roba e diventa difficile gestirle tutte. Speriamo di aver fatto un po' di pulito, si va a giocare la prossima partita e mi aspetto una reazione in base a quello che è venuto fuori dal dialogo con loro: mi hanno detto delle cose e molte mi sono piaciute, speriamo di metterle in pratica. Il campo racconta sempre la verità. Dobbiamo stare attenti alle caratteristiche dei giocatori e metterli in campo cercando di aiutare le loro qualità. Nessuno è così folle da mettere Zhegrova terzino destro: il sistema deve combaciare con le qualità dei giocatori in campo. Vanno prese delle decisioni di squadra: a che livello di pressa, quando si va ad affrontare un giocatore e quanto, così come altre scelte. Son tutti temi che vanno esplorati durante gli allenamenti, per non andare in campo senza criterio. Ci sono giocatori più disponibili al sacrificio e giocatori più imprevedibili: bisogna trovare equilibrio e poi viene fuori una squadra di livello più alto o più basso. La fiducia fa la differenza, perché la maglia pesa e la gente non è contenta. Ci siamo anche autofischiati dentro lo spogliatoio: non siamo contenti e le difficoltà ti mettono il dubbio su che giocatore diventi quando arrivano. Oggi andremo a vedere. La panchina scotta fin da dopo una settimana, tutti quelli intorno ne fanno saltare tante. Quelli contro sono più di quelli a favore in ogni situazione, è sempre stato così per me. Io voglio sempre ricominciare, trovate pane per i dentini".

18:20

Carnevali carico: "Spalletti? Sa quello che deve fare. È normale che la panchina della Juve scotti"

L'amministratore delegato dei bianconeri, sul futuro del tecnico: "Non possiamo cambiare ogni volta che le cose vanno male". QUI TUTTE LE SUE PAROLE!

18:13

Woltemade: "Contento di partire titolare con Kolo Muani"

Woltemade: "Sono contento di partire titolare e con Kolo, ottimo attaccante, mi trovo bene. Vedremo come andranno le cose. Decide l'allenatore, ma la prima cosa è disputare una buona partita qui in casa. Vogliamo giocare bene con e senza palla, poi vedremo come giocheremo io e Kolo. Dobbiamo fare meglio rispetto all'ultima partita. La cosa bella del calcio è che puoi subito recuperare, abbiamo qualità e vogliamo giocare tutti bene insieme e ad alti ritmi".

17:59

Le panchine delle due squadre

A disposizione (JUVE): Pinsoglio, Neto, Kalulu, Cabal, Lucumí, Sarr, Alajbegovic, Nico Gonzalez, Boga, Merola.

A disposizione (RENNES): Lemaître, Belazzoug, Gonçalo Oliveira, Cisse, Blas, Mayenda, Szymanski, Merlin, Do Marcolino, Nordin, Soumaré, Frankowski

17:45

La formazione ufficiale del Rennes

RENNES (3-5-2): Samba; Aït Boudlad, Cresswell, Rouault; Reynolds, Thomasson, Rongier, Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari. Allenatore: Franck Haise.