Spalletti e il gol di Lucumì annullato: "Io non so le regole, ma un amico che le sa..."
Dopo il pesante ko casalingo contro la Lazio in campionato, la Juventus non va oltre il pareggio contro il Rennes. La sfida, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League, termina 2-2. Dopo il gol iniziale di Celik, i bianconeri hanno subito la rimonta dei francesi (reti di Al-Tamari e Dia), prima di raggiungere il pareggio grazie ad un calcio di rigore di Woltemade.
Spalletti e il gol annullato
Nel finale, gol annullato a Lucumi per fuorigioco: una scelta che il tecnico bianconero non ha gradito: "L'arbitro è stato bravo, ma un pò meno bravo nell'episodio del gol. Io non conosco bene la regola, ma chi me l'ha spiegata mi ha detto che ti lascia un'interpretazione. Io ci sono rimasto male: per me il giocatore del Nantes sbaglia il pallone. Sarebbe stato giusto vincere trovando un gol con quella voglia che abbiamo messo fino alla fine".
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