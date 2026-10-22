Carnevali carico: "Spalletti? Sa quello che deve fare. È normale che la panchina della Juve scotti"

Il futuro di Spalletti: "Non possiamo cambiare ogni volta"

"Fiducia a Spalletti? Noi dobbiamo cercare di ricostruire - ha ribadito Carnevali - negli ultimi anni sono stati commessi diversi errori anche dal punto di vista economico e credo che non possiamo cambiare tutte le volte che ci sia una difficoltà. La maglia della Juve pesa, specie ai giovani, e dunque sappiamo che ci vuole pazienza. Il mister sa che deve lavorare, la panchina scotta ma fa parte delle pressioni che ci sono alla Juve, lui conosce le criticità e sa cosa c’è da fare", ha continuato Carnevali.

Carnevali su Spalletti: "Sa cosa si deve fare"

Il dirigente bianconero ritorna sugli errori commessi nelle ultime stagioni: "E' mancata la continuità in questi anni e ci ha portato ad un grande problema finanziario: quello che conta è il lavoro e Spalletti sa perfettamente cosa si deve fare. Con Massara e Ottolini c’è un rapporto straordinario, ho la possibilità di parlare con i giocatori. Abbiamo parlato con Bremer perché non ci è piaciuto quello che ha detto, ma si è scusato con la squadra ed è rientrato tutto".