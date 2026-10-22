Vince ancora il Bayer Leverkusen, Marsiglia ko contro lo Sturm Graz: i risultati delle sfide di Europa League

Gol, sorprese e tanti risultati sorprendenti: tutto questo ha offerto la terza giornata di Europa League . Oltre al pareggio della Juventus contro il Rennes , da evidenziare il terzo successo in altrettante gare del Bayer Leverkusen . I tedeschi, che ancora non hanno incassato reti nella competizione, hanno battuto per 2-0 in trasferta l'OFI grazie alla doppietta, realizzata nel giro di tre minuti tra il 35' e il 38', di Hoffmann.

Terzo successo per il Ferencvaros

Non solo il Bayer Leverkusen, prosegue a punteggio pieno anche il percorso del Ferencvaros. Gli ungheresi in casa hanno avuto la meglio sulla Torreense per 4-1: Yusuf sblocca la partita, Pozo fissa nuovamente il risutato in parità, prima delle reti di Mariano Gomez, di Lisztes e dell'autogol di Ali Diadie. L'Union SG domina contro l'Hapoel Beer Sheva, vincendo per 4-0 grazie alle reti di Florucz, Smith (doppietta) e Aquino. Stesso risultato dell'AZ, che in trasferta ha battuto l'Ararat Armenia grazie ai gol di Byskov, Meerdink e alla doppietta di Patati.

Lo Sturm Graz batte il Marsiglia, ko anche per la Dinamo Zagabria

Terza sconfitta in altrettante gare per il Marsiglia. La squadra francese ha perso 1-0 in trasferta contro lo Sturm, grazie a un gol realizzato al 13' da Diakité. Cade in casa la Dinamo Zagabria, battuta per 4-2 dal NEC. Bischoff ha portato avanti gli ospiti, quindi la doppietta di Beljo ha ribaltato il risultato. Ci hanno pensato Linssen e la doppietta di Chery a completare la controrimonta. Pareggio per gli inglesi del Sunderland sul campo del Lech Poznan. Inizialmente in vantaggio la squadra di Le Bris con un gol di Tutyerov, al 70' Bengtsson ha fissato il risultato sull'1-1.

Non solo il Milan: le gare delle 21:00

Il terzo turno non si ferma qui. Alle 21:00, infatti, andranno in scena altre dieci partite. Il Milan sarà ospite del Bournemouth, ma non solo, le alte gare: Viktoria Plzen-Levski Sofia, Olympiacos-Sparta Praga, Besiktas-Crystal Palace, Celje-Salisburgo, Lillestrom-Real Sociedad, Celtic-Celta Vigo, Omonia-Benfica, Jegellonia-Anderlecht e Hoffenheim-Lione.