Woltemade e il siparietto con Kolo Muani prima del rigore per la Juve: prende la palla e...
TORINO - Siparietto a lieto fine, per fortuna della Juve di Luciano Spalletti, quello andato in scena tra Woltemade e Kolo Muani durante il match pareggiato all'Allianz Stadiumcontro il Rennes, valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League.
Juventus-Rennes 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Juve-Rennes, siparietto tra Woltemade e Kolo Muani
Con i francesi avanti 2-1 dopo aver ribaltato Al Tamari (15') e Dia (43' su rigore) l'iniziale vantaggio bianconero firmato da Celik (5'), l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla Juve per un tocco in area con il braccio da parte di Reynolds su un colpo di testa di Nico Gonzalez. Con Kolo Muani che sembrava pronto a incaricarsi dell'esecuzione, Woltemade ha preso il pallone tra le mani e ha detto al compagno di squadra "lo calcio io". Il francese ha lasciato così la battuta al tedesco, che ha calciato centralmente beffando il portiere ospite Samba e firmando così la rete del momentaneo 2-2 al 67'. Tra i primi ad abbracciarlo poi lo stesso Kolo Muani, con i bianconeri che hanno poi cercato invano la rete del sorpasso.
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