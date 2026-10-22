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Amorim mastica amaro: "Troppi errori in difesa. Oggi non c'è stata partita"

Le parole del tecnico dei rossoneri al termine della sfida sul campo del Bornemouth: "Non possiamo prendere quei rigori"
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3 min

Pubblicato il 22.10.2026, 23:17

AmorimMilan

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Il Milan crolla sul campo del Bornemouth. I rossoneri vengono sconfitti 3-0 al termine di una gara complicata e condizionata dall'espulsione di Maignan al 28' del primo tempo. Gli uomini di Amorim erano già sotto di una rete (rigore di Kluivert), ed hanno subito il raddoppio dal dischetto di Tavernier. Nel finale è arrivato anche il terzo sigillo firmato da Adli.

 

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Amorim critica il Milan: "Non si può subire un rigore così"

Al termine della sfida il tecnico Amorim ha analizzato la sfida: "I due episodi hanno cambiato la partita. Non abbiamo avuto la possibilità di recuperrare dopo i due rigori. E' andata così, mi è dispiaciuto anche prendere il terzo gol su calcio piazzato. Oggi non c'è stata partita e non è possibile fare nessun paragone con Salisburgo: è stata un'altra gara. Non possiamo subire un rigore su quel corner e poi andare in inferiorità numerica". 

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