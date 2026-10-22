Milan travolto a Bournemouth: Maignan si fa espellere, a segno anche Kluivert

Serata da incubo per il Milan , che cade 3-0 in Europa League sul campo del Bournemouth al termine di una partita compromessa già nel primo tempo. Sotto la pioggia battente dell'Inghilterra, i rossoneri incassano due reti su rigore e restano in inferiorità numerica per l' espulsione di Maignan , prima di subire il colpo del definitivo ko nella ripresa.

Primo tempo da incubo per il Milan

I padroni di casa partono con grande intensità e sbloccano il risultato con Kluivert, freddo dal dischetto dopo un doppio errore di De Winter. Il Milan fatica a reagire ma, poco prima della mezz'ora, deve fare i conti con un altro episodio pesante: Maignan spinge a terra con le mani in volto Tyler Adams durante un calcio d'angolo e viene espulso. Dal dischetto si presenta Tavernier, che non sbaglia e firma il 2-0 contro il neoentrato Torriani.

Ripresa a senso unico a Bournemouth

Nella ripresa il Bournemouth gestisce il vantaggio senza rinunciare a rendersi pericoloso. Il Milan, invece, non riesce a trovare continuità nella manovra e fatica a superare la metà campo. La prima vera occasione rossonera arriva al 75', quando De Winter impegna Cook con un colpo di testa, mentre Pavlovic non trova la porta sugli sviluppi del successivo corner. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Adli all'84': il centrocampista trasforma una punizione con una conclusione precisa, approfittando anche della barriera milanista che si apre. Nel finale Torriani evita un passivo più pesante con un grande intervento su Rayan, mentre Truffert sfiora il poker con una conclusione dalla distanza. Al triplice fischio è 3-0 per il Bournemouth.