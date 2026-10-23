Moviola Juve-Rennes: la verità sul gol annullato a Lucumì
Allo scadere l’urlo rimane strozzato in gola: rete annullata alla Juve perché Lucumi, che poi raccoglie una respinta per fare il 3-2, si trova leggermente oltre la linea dei difensori francesi sulla sponda di Bremer. Una corsa al monitor dell’arbitro Krogh per determinare l’annullamento, che porta a una lunga appendice con otto minuti di recupero. Voto: 6.
Due rigori per falli di mano: tutto giusto
Due falli di mano e altrettanti rigori: sono questi gli altri episodi più eclatanti nella serata dell'Allianz Stadium. Il primo spetta al Rennes, quando il tiro di Nagida s'imbatte ine Douglas Luiz accartocciato a terra: pallone impattato col bracci o e pochi dubbi. Così come nel secondo tempo il colpo testa all'indietro di Nico Gonzalez trova il braccio largo di Reynolds.
Gli altri episodi da moviola
Un leggerissimo tocco di Gatti a gioco fermo sul portiere Samba, ch e stramazza a terra, determina il primo giallo della partita: severa la sanzione per il difensore della Juve. Regolare il primo gol bianconero, dopo la profondità chiamata da Celik a Woltemade. Non c'è fuorigioco nemmeno nell'episodio dell'1-1, con Reynolds a servire Tamari. Breve check del Var per valutare un pestone (fortuito) di Bremer su Camara. Punito con l’ammonizione anche Ait Boudlal, per gioco pericoloso. A cinque minuti dalla fine Kalulu è obbligato a cambiare la maglietta, perchè que lla che sta utilizza ndo è sporca di sangue.
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