Moviola Juve-Rennes: la verità sul gol annullato a Lucumì

Due rigori per falli di mano: tutto giusto

Due falli di mano e altrettanti rigori: sono questi gli altri episodi più eclatanti nella serata dell'Allianz Stadium. Il primo spetta al Rennes, quando il tiro di Nagida s'imbatte ine Douglas Luiz accartocciato a terra: pallone impattato col bracci o e pochi dubbi. Così come nel secondo tempo il colpo testa all'indietro di Nico Gonzalez trova il braccio largo di Reynolds.

Gli altri episodi da moviola

Un leggerissimo tocco di Gatti a gioco fermo sul portiere Samba, ch e stramazza a terra, determina il primo giallo della partita: severa la sanzione per il difensore della Juve. Regolare il primo gol bianconero, dopo la profondità chiamata da Celik a Woltemade. Non c'è fuorigioco nemmeno nell'episodio dell'1-1, con Reynolds a servire Tamari. Breve check del Var per valutare un pestone (fortuito) di Bremer su Camara. Punito con l’ammonizione anche Ait Boudlal, per gioco pericoloso. A cinque minuti dalla fine Kalulu è obbligato a cambiare la maglietta, perchè que lla che sta utilizza ndo è sporca di sangue.