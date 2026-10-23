Moviola Bournemouth-Milan: quel rosso a Maignan che ricorda la sfida con il Barcellona…

I rigori del match e la follia di Maignan

Ancora di più del rigore fischiato a favore del Bournemouth al 6’ (ineccepibile, il braccio di De Winter era largo), a far discutere è stato il penalty decretato al 27’, quando l’arbitro turco ha Maignan per aver commesso un grave fallo di reazione su Adams. Si tratta di una decisione che ricorda il controverso rigore fischiato per il Barcellona proprio contro il Milan nel 2012, quando fu sanzionato un fallo a palla non ancora partita da corner. L’espulsione di Maignan risulta corretta per la leggerezza commessa dal portiere francese che mette le mani in faccia ad Adams, mentre vi sono perplessità sul fatto che il pallone fosse in gioco al momento del contatto. A metà ripresa il direttore di gara si rende protagonista di un mancato vantaggio da concedere al Bournemouth (minuto 63) per fallo di Tomori su Evanilson: gli inglesi, nell’occasione, vengono privati dall’arbitro di un potenziale contropiede per il possibile terzo gol. Che poi però arriva. Netto infine il fallo fischiato ai danni di Rabiot che ha portato alla punizione del 3-0 finale di Adli a 6’ dalla fine: il francese stende nettamente Gannon-Doak.