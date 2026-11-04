Spalletti sulla Juve: "I calciatori si sono resi conto che tutto dipendeva da loro. Alajbegovic è un ragazzino..."

ALKMAAR (PAESI BASSI) - È un Luciano Spalletti carico e motivato, quello che si presenta di fronte ai microfoni alla vigilia della trasferta olandese sul campo dell'AZ Alkmaar , match valido per la 4ª giornata della fase campionato di Europa League . Il tecnico dei bianconeri riparte dal successo con il Napoli in campionato, in un match nel quale "la squadra ha dato una risposta importante, ha saputo come disputare la gara, si sono resi conto che tutto dipendeva da loro, hanno più fiducia, anche se perdere pezzi come McKennie costa sempre qualcosa".

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L'assenza di McKennie e la scelta in attacco

Contro l'AZ Alkmaar "le scelte vengono abbastanza facili, qualcuno deve recuperare per forza, come Sarr e Kelly, dobbiamo ruotare qualcosa davanti, la società ha lavorato in maniera importante per quanto riguarda Ekhator, ma questi giocatori hanno minutaggi limitati. Davanti abbiamo la possibilità di ruotare e far riposare qualcuno, con 60 minuti si recupera facilmente, cercheremo di trovare qualche alternativa". In attacco si ripartirà da Kolo Muani: "Probabile, siamo fiduciosi. Alajbegovic? Si è preso delle responsabilità importanti, ha dato un contributo per ribaltare quelle che erano le difficoltà . Domani sarà in campo per uno spezzone di partita, vedremo se titolare o a gara in corso".

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