Il Rennes frena la corsa dell'Olympiakos in Europa League: finisce 0-0 al 'Roazhon Park'

Rennes-Olympiakos 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

L'Olympiakos frena a Rennes: 0-0

Al 'Roazhon Park' Chance è dei greci la prima chance, ma Samba si tuffa per rifugiarsi in corner (9'). Passata la paura, i francesi (reduci dal 2-2 ottenuto sul campo della Juve nel turno precedente) provano a prendere il comando delle operazioni, ma Ortega è attento sul colpo di testa di Cresswell (23') e al 44' scatta in posizione di fuorigioco Al-Tamari, prima di propiziare l'autorete di Onyemaechi poi annullata dopo il check del Var. Al 60' nell'Olympiakos esce l'ex romanista Bailey, sostituito da Gelson Martins che al 68' spreca colpendo debolmente di testa, imitato poco dopo dal compagno di squadra Yuremchuk, che sempre di testa conclude alto (71'). L'ultimo brivido al 91', quando una super parata di Ortega salva i greci sul tiro dal limite doi Rongier. Finisce 0-0 e con il primo pari dell'Olympiakos, che sale momentaneamente da solo in vetta alla classifica di Europa League con 10 punti e nel prossimo turno ospiterà il Milan. Conserva la propria imbattibilità e sale a quota 6 invece il Rennes (titolare e in campo per 81' l'ex laziale Dia), al suo terzo pareggio nella fase campionato (contro l'Ofi Creta in casa l'unica vittoria).

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