Juve, i convocati di Spalletti per l'Az Alkmaar: McKennie resta a casa, Ekhator recuperato

I convocati di Spalletti per Az Alkmaar-Juve: out McKennie, c'è Ekhator

A pochi giorni dall'importantissima vittoria con il Napoli, la Juve si rituffa in Europa League per provare a difendere l'imbattibilità in campo internazionale. Luciano Spalletti dovrà farlo senza McKennie, oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli e Thuram, senza dimenticare Edon Zhegrova, escluso in avvio di stagione dalla lista UEFA, Celik e Nico Gonzalez. C'è invece Ekhator, recuperato e inserito al posto dell'infortunato Locatelli tra i convocabili per il torneo continentale. Aggregati diversi prodotti della Next Gen: si tratta di Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola.

Qui di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Luciano Spalletti per Az Alkmaar-Juve:

PORTIERI: Vicario, Neto, Pinsoglio.

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumi, Cabal.

CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Sarr, Owusu.

ATTACCANTI: Kolo Muani, Woltemade, Ekhator, Boga, Pagnucco, Elimoghale, Merola.