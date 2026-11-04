Juve, i convocati di Spalletti per l'Az Alkmaar: McKennie resta a casa, Ekhator recuperato
Vigilia di Az Alkmaar-Juventus. In vista della sfida valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, il club bianconero ha diramato l'elenco dei calciatori convocati da Luciano Spalletti, domani orfano dello statunitense Weston McKennie, uscito malconcio dal big match con il Napoli di Allegri. Affaticamento muscolare per lui.
I convocati di Spalletti per Az Alkmaar-Juve: out McKennie, c'è Ekhator
A pochi giorni dall'importantissima vittoria con il Napoli, la Juve si rituffa in Europa League per provare a difendere l'imbattibilità in campo internazionale. Luciano Spalletti dovrà farlo senza McKennie, oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli e Thuram, senza dimenticare Edon Zhegrova, escluso in avvio di stagione dalla lista UEFA, Celik e Nico Gonzalez. C'è invece Ekhator, recuperato e inserito al posto dell'infortunato Locatelli tra i convocabili per il torneo continentale. Aggregati diversi prodotti della Next Gen: si tratta di Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola.
Qui di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Luciano Spalletti per Az Alkmaar-Juve:
PORTIERI: Vicario, Neto, Pinsoglio.
DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumi, Cabal.
CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, Sarr, Owusu.
ATTACCANTI: Kolo Muani, Woltemade, Ekhator, Boga, Pagnucco, Elimoghale, Merola.
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