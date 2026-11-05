Dove vedere Milan-Ferencvaros in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo aver vinto e convinto nel derby contro l'Inter di Cristian Chivu, il Milan di Ruben Amorim si ripresenta in Europa League con ambizione e voglia di riscatto, a due settimane dal pesante ko incassato in Inghilterra nel fortino del Bournemouth . Rossoneri orfani dello squalificato Mike Maignan , espulso proprio nell'ultimo turno in campo internazionale. L'avversario di giornata è il Ferencvaros , attuale terza forza del campionato ungherese, ma con una partita da recuperare. La classifica della League Phase non concede altri passi falsi.

Milan-Ferencvaros, l'orario

Il match valido per la quarta giornata della Fase Campionato di Europa League andrà in scena oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Direzione di gara affidata allo svizzero Urs Schnyder.

Dove vedere Milan-Ferencvaros in diretta tv

Milan-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Ferencvaros, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.