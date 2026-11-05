Dove vedere Az Alkmaar-Juve in tv? Sky o Dazn, orario

Az Alkmaar-Juve, l'orario

La sfida di Europa League, valida per la quarta giornata della Fase Campionato, si disputerà oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 21 nella splendida cornice dell'AFAS Stadion di Alkmaar. Per l'occasione, designato il fischietto polacco Damian Sylwestrzak.

Dove vedere Az Alkmaar-Juve in diretta tv

Az Alkmaar-Juve sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Az Alkmaar-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.