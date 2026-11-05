Dove vedere Az Alkmaar-Juve in tv? Sky o Dazn, orario
Tra Serie A ed Europa League, la Juventus di Luciano Spalletti va a caccia di continuità prima di lasciare spazio alla sosta dedicata alle nazionali. Imbattuta finora in campo internazionale, la squadra bianconera si presenta in piena emergenza in Olanda, dove ad attenderla c'è l'Az Alkmaar di Echted, già affrontata in amichevole la scorsa estate. 7 punti all'attivo per Vicario e compagni, che vogliono navigare tra le prime otto in classifica.
Az Alkmaar-Juve, l'orario
La sfida di Europa League, valida per la quarta giornata della Fase Campionato, si disputerà oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 21 nella splendida cornice dell'AFAS Stadion di Alkmaar. Per l'occasione, designato il fischietto polacco Damian Sylwestrzak.
Dove vedere Az Alkmaar-Juve in diretta tv
Az Alkmaar-Juve sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Az Alkmaar-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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