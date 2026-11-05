Koopmeiners contro Koopmeiners: Az Alkmaar-Juve è una questione di famiglia

Villette a schiera, tetti spioventi, il treno passa davanti a Castricum, località famosa per la spiaggia e le dune. Si affaccia sul Mare del Nord, area naturale e protetta, appena undici chilometri di distanza da Alkmaar . È il paese di Teun Koopmeiners e di suo fratello Peer , capitano dell’ Az , di due anni più giovane. Per la prima volta si affronteranno in una partita ufficiale . In precedenza si erano incrociati soltanto in un’amichevole estiva tra gli olandesi e l’Atalanta. Tutta la famiglia si presenterà allo stadio, compreso Jan, il nonno a cui toccava il compito di accompagnare il centrocampista della Juve al campo per gli allenamenti. Peer, ai tempi, andava ancora a scuola. « Nonno si augura un 2-2, sarebbe meglio per la famiglia . Non ci ho parlato molto in questi giorni, ma ho letto diversi messaggi divertenti nella chat whattsapp. Mio padre Remco è ansioso e non sa se riuscirà a resistere 90 minuti in tribuna. A volte non vede terminare le partite e torna a casa. Mia madre Sandra è la più contenta, ma non può e non vuole scegliere tra i figli».

Peer Koopmeiners, il fratello "più bravo a livello tattico"

PEER. I fratelli Koopmeiners, con il patrocinio del comune di Castricum, hanno scritto insieme un libro per bambini. Uscirà tra una settimana. «Timing giusto. No, non aggiungerò alcun capitolo se dovessi vincere. Da bambini abbiamo giocato tanto per la strada, ma io ero più piccolo e perdevo sempre. È vero, negli ultimi giorni ci siamo sentiti di più al telefono, ma non parliamo solo di calcio». Peer è una mezzala, potrebbe gravitare nella stessa zona di campo di suo fratello. «Spero di non doverlo contrastare troppo, ma farò quello che è necessario. Se dovesse segnare, giusto che esulti, ma dopo la partita andrò a parlarci. Noi ci proveremo. Sarebbe una sorpresa se vincesse l’Az». La fotografia calcistica è precisa. «Teun ha un sinistro migliore e corre, ma io penso di essere più bravo a livello tattico. Le difficoltà capitano a qualsiasi giocatore, ora è sereno, sta giocando e sta migliorando. La Juve resta ancora il suo sogno. La Serie A mi piace, l’ho sempre detto, ma in estate non sono stato vicino al Bologna».

Teun Koopmeiners, tra passato e presente

TEUN. Lo juventino ha portato dodici maglie per gli amici e si è presentato nella sala stampa dell’Afas Stadion, un paio d’ore dopo, con lo stesso sorriso. «Ho tanti ricordi. Questa è stata la mia casa per tanti anni. Parenti, amici. Mi hanno chiesto 40 biglietti... Con mio fratello è la prima volta in una partita ufficiale. Diventerà ancora più bella quando l’avrò vinta». Spalletti insiste sui duelli, forse qualche pedata dovranno darsela. «Lui lo sa molto bene, anche se dovesse restare a terra è mio fratello. Non sarà differente chiunque dovesse vincere». Più grande di due anni e competitivo. Se l’è cavata con un sorriso a proposito del paragone calcistico tentato da Peer. «Tatticamente non lo so, lui era di sicuro più bravo a scuola. Sul campo lo vedremo». Ieri alla Continassa, Teun ha aiutato Spalletti a spiegare l’Az alla Juve. «L’ho detto ai miei compagni. Loro provano sempre a giocare la palla, anche quando sono sotto pressione e riaggrediscono subito se la perdono. Bisogna fare attenzione quando non controlleremo il gioco. Ci mettono intensità, energia». In caso di gol, festeggerebbe con moderazione. «Sono un ragazzo tranquillo, non mi è mai successo di esultare in maniera smodata, poi dipende dal risultato. Se capitasse, porterò rispetto verso l’Az».