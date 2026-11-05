Disastro Milan, un'altra figuraccia in Europa: festa Ferencvaros, fischi a San Siro

In Europa League contro il Ferencvaros il Milan offre una prestazione ben lontana da quella ammirata sabato nel derby vinto contro l' Inter : i rossoneri faticano a trovare ritmo e soluzioni, mostrando poca brillantezza e concedendo troppo agli avversari. E l'entusiasmo post stracittadina si è subito trasformato in fischi allo 0-2 finale in quel di San Siro.

Ferencavaros pericoloso tre volte, pari a reti inviolate all'intervallo

Amorim piazza Ramos al centro dell'attacco, sperando di trovare gol e autostima dell'attaccante portoghese. Rabiot e Cisse, fresco di prima convocazione in Nazionale, che parte largo dalla sinistra, agiscono a supporto. A centrocampo, a destra, nel 4-4-1-1 del tecnico portoghese, trova spazio Hutchinson. Diawara e De Winter sono i centrali in difesa. Tra i pali va Torriani. Primo tempo di marca ungherse. Joseph è molto vivace: vince un contrasto in area, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione rendendo la vita facile a Torriani. Jashari, scelto per far rifiatare Modric, prova ad abbassarsi tra centrali di difesa per avviare la manovra da dietro, ma è ancora il Ferencvaros, proprio su un retropassaggio sbagliato da Jashari, a rendersi pericoloso con Joseph. Tiro centrale, Torriani è agevolato ancora nella parata. Il Milan prova a reagire: sponda Ramos, Cisse da centro area calcia ma alza troppo la mira. Il duello Torriani-Joseph prosegue, poi, con un diagonale degli ospiti neutralizzato da Torriani. Si va al riposo sullo 0-0.

Doppietta decisiva di Joseph. Espulso Bamidele

La ripresa si apre con un Milan più aggressivo, ma non basta a evitare il tracollo. Dopo un tentativo di Hutchinson, il Ferencvaros approfitta di un clamoroso errore in costruzione di De Winter e Torriani: Joseph recupera il pallone e deposita in rete a porta sguarnita, portando avanti gli ungheresi al 52'. La squadra di Amorim prova a reagire e al 55' Hutchinson sfiora il pareggio, colpendo il palo dopo un’ottima giocata di Ramos. Ma al 66' arriva il colpo del definitivo ko: una palla persa a centrocampo permette agli ospiti di ripartire in superiorità numerica e Zachariassen serve ancora Joseph, che firma la doppietta senza difficoltà. Nel finale il Milan tenta un assalto disordinato, trovando però sulla propria strada un attento Dibusz, decisivo su Hutchinson. Al 77' gli ungheresi restano anche in dieci per l’espulsione diretta di Bamidele, punito per una gomitata ai danni di Gila, ma i rossoneri non riescono ad approfittarne. Anzi, nel recupero sprecano anche una clamorosa occasione con Rabiot e Camarda, che finiscono per ostacolarsi a vicenda davanti alla porta. La partite si chiude così 0-2, in una serata da dimenticare per il Milan e accompagnata dai fischi di San Siro.

Europa League, nel prossimo turno Olympiacos-Milan e Ferencvaros-Celje

Nel prossimo turno di Europa League, in progamma giovedì 26 novembre, sono in programma Olympiacos-Milan e Ferencvaros-Celje. I rossoneri scenderanno in campo alle 18:45, i biancoverdi ungheresi alle 21.