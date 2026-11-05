Az Alkmaar-Juve diretta, segui la sfida in Europa League. Risultato, classifica in tempo reale

Dare continuità alla vittoria in campionato contro il Napoli. Ma, anche, mettere un punto esclamativo importante sulla prima fase di Europa League. Con questo spirito la Juve di Spalletti scende in campo alle 21 in Olanda in casa dell'Az Alkmaar. Non certo la migliore formazione d'Olanda, ma una squadra ostica questo sì. L'Az è quinto nel campionato olandese, a cinque lunghezze dal Feyenoord capolista, mentre ha sei punti nel girone di coppa, uno in meno della formazione di Spalletti. Anche per questo la sfida di stasera è da prendere con le molle: le insidie sono dietro l'angolo. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale.

Ci siamo: iniziata la partita tra l'Az e la Juve. Nell'Alkmaar non gioca il brasiliano Patati, una delle stelle della squadra: è infortunato. La Juve è in maglia nera, pallino del gioco nei primi minuti in mano agli olandesi

21:02

Minuto di silenzio per Jesus de Miguel

Minuto di silenzio per Jesus de Miguel, il calciatore del Tenerife morto dopo uno scontro di gioco

20:59

Momento degli inni, che emozione per i fratello Koopmeiners

Momento degli inni: le telecamere inquadrano i fratelli Koopmeiners

20:54

Az Alkmaar e Juve, tra poco in campo: alle 21 si gioca

Az e Juve stanno per entrare in campo: alle 21 via alla sfida di Europa League

20:38

Spalletti: "Cosa fare per crescere"

A Sky prima della partita ha parlato Luciano Spalletti: "Quello che diventa fondamentale è riuscire a fare prestazioni come quella contro il Napoli. Quando giochi partite del genere, ci sono segnali chiari, netti e riconoscibili. L'importante non è individuarli, perché poi è facile: tutti si ricordano quegli episodi. Bisogna invece riconoscerne la forza e riproporli con maggiore convinzione e continuità, fino a farli diventare una mentalità. Altrimenti si rischia di tornare subito indietro, pensando di aver raggiunto un traguardo senza doverlo riconquistare, senza doverci rimettere mano e senza tornare con la testa dentro quegli episodi. È proprio questo che può permettere una crescita vera".

20:21

Koopmeiners, fratelli contro per la prima volta

Castricum è una località famosa per la spiaggia e le dune. Si affaccia sul Mare del Nord, area naturale e protetta, ed è appena undici chilometri di distanza da Alkmaar. È il paese di Teun Koopmeiners e di suo fratello Peer, capitano dell’Az, più piccolo di due anni. Per la prima volta i due si affronteranno in una partita ufficiale. La famiglia avrebbe chiesto 40 biglietti per il "derby" di questa sera

19:58

+++ Az Alkmaar, la formazione ufficiale +++

Questa, invece, la formazione ufficiale dell'Az Alkmaar

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Casius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld

19:54

Spalletti, cosa ha detto su Kolo Muani e l'Az Alkmaar

La Juve, è ovvio, ha bisogno di continuità, scrive Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport - Stadio di oggi. «La prima domanda è sempre questa, dobbiamo poterla e volerla vincere. Bisogna giocare bene come abbiamo fatto con il Napoli», dice Spalletti. Senza scherzare con l’Az. «Ci aspetta una partita carica di difficoltà. Squadra riconoscibile, dall’identità precisa. Il loro tecnico ha allenato le giovanili, conosce bene la storia di questi calciatori, 7-8 vengono dal vivaio. Tentano di giocare sempre palla a terra, sono bravi sotto l’aspetto tecnico. Hanno un centravanti forte come Meerdink e due esterni, Daal e Patati, temibili nell’uno contro uno. Moderni, costruiscono a tre, difendono a quattro oppure a cinque, il modulo lo sposta Peer, il fratello di Koop, arretrando tra i centrali. Dovremo essere continui». Kolo Muani, risparmiato nell’ultima mezz’ora con il Napoli, guiderà l’attacco. «Il suo atteggiamento non cambia, sarebbe felice anche se giocasse un suo compagno, ma è più fresco e può fare la differenza. Resto sul suo carro».

19:48

+++ Juve, la formazione ufficiale: fuori Bremer +++

Ecco la formazione ufficiale Juve: c'è Bremer fuori

JUVE: 3-4-1-2 Vicario; Gatti, Lukumi, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Woltemade; Kolo Muani