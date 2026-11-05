Europa League
giovedì 5 novembre 2026
AFAS Stadion
0 - 2
48' 2° tempo
Europa League
giovedì 5 novembre 2026
AFAS Stadion
Arbitro Damian Sylwestrzak
- T. Koopmeiners, 19' (ass. : R. Kolo Muani)
- R. Kolo Muani, 37' (ass. : N. Woltemade)
Arbitro Damian Sylwestrzak
0 - 2
48' 2° tempo
Az Alkmaar-Juve diretta, segui la sfida in Europa League. Risultato, classifica in tempo reale
10 min
Pubblicato il 05.11.2026, 19:46 (Aggiornato il 05.11.2026, 22:08)
Dare continuità alla vittoria in campionato contro il Napoli. Ma, anche, mettere un punto esclamativo importante sulla prima fase di Europa League. Con questo spirito la Juve di Spalletti scende in campo alle 21 in Olanda in casa dell'Az Alkmaar. Non certo la migliore formazione d'Olanda, ma una squadra ostica questo sì. L'Az è quinto nel campionato olandese, a cinque lunghezze dal Feyenoord capolista, mentre ha sei punti nel girone di coppa, uno in meno della formazione di Spalletti. Anche per questo la sfida di stasera è da prendere con le molle: le insidie sono dietro l'angolo. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale.
22:08
46' - Via al secondo tempo
Via al secondo tempo di Az Alkmaar. Ammonito Cambiaso
21:49
45' - Az Alkmaar - Juve: finito il primo tempo
Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo di Az Alkmaar - Juve. I bianconeri sono in vantaggio 2-0 con le reti del grande ex Koopmeiners e di Kolo Muani, al terzo gol in quattro partite
21:46
Koopmeiners, tutte le foto
Koopmeiners e la sua notte speciale: QUI TUTTE LE FOTO
21:45
Az Alkmaar - Juve 0-2, il dato su Woltemade
Nick Woltemade ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Europa League (3 reti, 2 assist). Anche per questo per Spalletti, in attesa che anche stasera metta il suo nome nel tabellino dei marcatori, il tedesco è molto prezioso
21:41
+++ 36' - Raddoppio Juve con Kolo Muani +++
Raddoppio Juve con Kolo Muani che di sinistro, ben servito da Woltemade, batte il portiere dell'Az Alkmaar. Gol importante la Juve anche perché arriva nel momento di massima pressione degli olandesi
21:31
29' - Destro di Alajbegovic, fuori
Destro da fuori area di Alajbegovic, ma il pallone termina fuori, alto sopra la traversa
21:30
28' - Ammonito Hoedt
Kolo Muani punta Hoedt che, appena entrato, a freddo non riesce a trattenerlo. Ammonizione inevitabile
21:26
23' - Cambio Az Alkmaar: si fa male
Cambio per l'Az Alkmaar: si fa male Schouten, al suo posto l'ex laziale Hoedt
21:23
+++ 19' - Vantaggio Juve con Koopmeiners +++
Proprio lui, sotto la "sua" curva e senza esultare, come aveva promesso: la Juve in vantaggio in casa dell'Az Alkmaar con Koopmeiners. Ottima azione ancora sulla destra di Kolo Muani che serve un pallone pulito, arretrato, a Koopmeiners. L'olandese apre il piattone e segna il primo gol europeo con la Juventus
21:20
La coreografia per i fratelli Koopmeiners fa il giro d'Europa
La coreografia per i fratelli Koopmeiners fa il giro d'Europa: qui una foto dello show dei tifosi
21:12
8 - Sarr dal limite dell'area: palla fuori
Sarr ci prova dal limite dell'area, il pallone va fuori. Dopo poco meno di 10' Juve e Az Alkmaar sono ancora sullo 0-0. Il piano gara è diverso da quello che si pensava: la Juve attacca, l'Az per ora non incide
21:07
4' - Juve a un passo dal vantaggio con Kolo Muani
Juve a un passo dal vantaggio con Kolo Muani: in campo aperto calcia a incrociare col destro ma il tiro non è particolarmente forte né preciso e termina a lato. Il francese, però, dimostra di essere nel vivo nel gioco, come vuole Spalletti
21:04
+++ 1' - Iniziata Az Alkmaar - Juve
Ci siamo: iniziata la partita tra l'Az e la Juve. Nell'Alkmaar non gioca il brasiliano Patati, una delle stelle della squadra: è infortunato. La Juve è in maglia nera, pallino del gioco nei primi minuti in mano agli olandesi
21:02
Minuto di silenzio per Jesus de Miguel
Minuto di silenzio per Jesus de Miguel, il calciatore del Tenerife morto dopo uno scontro di gioco
20:59
Momento degli inni, che emozione per i fratello Koopmeiners
Momento degli inni: le telecamere inquadrano i fratelli Koopmeiners
20:54
Az Alkmaar e Juve, tra poco in campo: alle 21 si gioca
Az e Juve stanno per entrare in campo: alle 21 via alla sfida di Europa League
20:38
Spalletti: "Cosa fare per crescere"
A Sky prima della partita ha parlato Luciano Spalletti: "Quello che diventa fondamentale è riuscire a fare prestazioni come quella contro il Napoli. Quando giochi partite del genere, ci sono segnali chiari, netti e riconoscibili. L'importante non è individuarli, perché poi è facile: tutti si ricordano quegli episodi. Bisogna invece riconoscerne la forza e riproporli con maggiore convinzione e continuità, fino a farli diventare una mentalità. Altrimenti si rischia di tornare subito indietro, pensando di aver raggiunto un traguardo senza doverlo riconquistare, senza doverci rimettere mano e senza tornare con la testa dentro quegli episodi. È proprio questo che può permettere una crescita vera".
20:21
Koopmeiners, fratelli contro per la prima volta
Castricum è una località famosa per la spiaggia e le dune. Si affaccia sul Mare del Nord, area naturale e protetta, ed è appena undici chilometri di distanza da Alkmaar. È il paese di Teun Koopmeiners e di suo fratello Peer, capitano dell’Az, più piccolo di due anni. Per la prima volta i due si affronteranno in una partita ufficiale. La famiglia avrebbe chiesto 40 biglietti per il "derby" di questa sera
19:58
+++ Az Alkmaar, la formazione ufficiale +++
Questa, invece, la formazione ufficiale dell'Az Alkmaar
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Casius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld
19:54
Spalletti, cosa ha detto su Kolo Muani e l'Az Alkmaar
La Juve, è ovvio, ha bisogno di continuità, scrive Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport - Stadio di oggi. «La prima domanda è sempre questa, dobbiamo poterla e volerla vincere. Bisogna giocare bene come abbiamo fatto con il Napoli», dice Spalletti. Senza scherzare con l’Az. «Ci aspetta una partita carica di difficoltà. Squadra riconoscibile, dall’identità precisa. Il loro tecnico ha allenato le giovanili, conosce bene la storia di questi calciatori, 7-8 vengono dal vivaio. Tentano di giocare sempre palla a terra, sono bravi sotto l’aspetto tecnico. Hanno un centravanti forte come Meerdink e due esterni, Daal e Patati, temibili nell’uno contro uno. Moderni, costruiscono a tre, difendono a quattro oppure a cinque, il modulo lo sposta Peer, il fratello di Koop, arretrando tra i centrali. Dovremo essere continui». Kolo Muani, risparmiato nell’ultima mezz’ora con il Napoli, guiderà l’attacco. «Il suo atteggiamento non cambia, sarebbe felice anche se giocasse un suo compagno, ma è più fresco e può fare la differenza. Resto sul suo carro».
19:48
+++ Juve, la formazione ufficiale: fuori Bremer +++
Ecco la formazione ufficiale Juve: c'è Bremer fuori
JUVE: 3-4-1-2 Vicario; Gatti, Lukumi, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Woltemade; Kolo Muani
19:45
Az Alkmaar - Juve, questa la probabile della Juve
Così la Juve, secondo indiscrezioni, dovrebbe andare in campo stasera
QUI la probabile formazione
AFAS Stadion - Alkmaar, Olanda
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