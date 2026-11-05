Europa League, il Bournemouth cala il tris a Praga. Il Lione frena, Anderlecht e Viktoria Plzen vincono

Serata ricca di emozioni nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. A prendersi la scena è soprattutto il Bournemouth, che passa 3-1 sul campo dello Sparta Praga, mentre il Lione non va oltre l'1-1 contro la Real Sociedad. Successi importanti anche per Anderlecht, Viktoria Plzen, NEC Nijmegen e Levski Sofia. Pareggio in extremis, invece, per il Crystal Palace contro l'Hoffenheim.

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Bournemouth protagonista contro lo Sparta Praga

Il risultato più significativo arriva da Praga, dove il Bournemouth supera 3-1 lo Sparta. I padroni di casa passano in vantaggio al 35' con Singhateh, ma tre minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Guddal. Gli inglesi ne approfittano nella ripresa, ribaltando il risultato con Adams al 57', Evanilson all'81' e Rayan al 90'. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Cook al 30'.

Le altre partite delle 18:45: pareggia il Lione

Finisce invece 1-1 la sfida tra Real Sociedad e Lione. Gli spagnoli sbloccano il risultato al 28' con Óskarsson, ma nella ripresa arriva la risposta dei francesi, che trovano il pareggio al 54' grazie a Tolisso. Pareggio anche a Londra tra Crystal Palace e Hoffenheim. I tedeschi passano dopo appena sette minuti con Prass e sembrano poter portare a casa l'intera posta in palio, soprattutto dopo l'espulsione di Wharton al 77'. Ma al 91' Kamada trova il gol dell'1-1, regalando agli inglesi un punto prezioso nonostante l'inferiorità numerica. L'Anderlecht supera 2-0 il Salisburgo davanti al proprio pubblico. Augustinsson apre le marcature al 20', mentre Winkler chiude definitivamente i conti al 90'. Vittoria di misura per il Viktoria Plzen, che espugna il campo del Lillestrøm grazie alla rete di Adu dopo appena dieci minuti. Sorride anche il Levski Sofia, che batte 1-0 lo Jagiellonia con un gol di Stoyanchov all'83', conquistando il successo nel finale. Più movimentata la sfida tra NEC Nijmegen e Omonia, terminata 3-1. I ciprioti passano avanti con Diony al 23', ma gli olandesi ribaltano tutto nella ripresa: Linssen firma una doppietta al 50' e al 76', intervallata dalla rete di Bischoff al 74'.

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