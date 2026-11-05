Torriani, che errore contro il Ferencvaros: sbaglia con i piedi e Joseph lo punisce
Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto 2-0 a San Siro dal Ferencvaros. A indirizzare la partita è soprattutto una grave ingenuità di Torriani, protagonista in negativo nell'azione che sblocca il risultato.
Milan-Ferencvaros, decisivo l'errore di Torriani
Il portiere rossonero, titolare al posto dello squalificato Maignan dopo il rosso ricevuto contro il Bournemouth, prima non riesce a gestire un retropassaggio di De Winter, perdendo il controllo del pallone, poi tenta di rimediare con un'uscita disperata e in ritardo su Zachariassen.
Joseph ne approfitta
La situazione diventa così favorevole agli ungheresi: Joseph è il più rapido ad approfittarne e deposita il pallone nella porta rimasta sguarnita. Un errore pesante, che costa carissimo alla squadra di Amorim e mette in salita una gara già complicata. Nella ripresa, poi, lo stesso Joseph trova anche la seconda rete, firmando la doppietta personale e condannando i rossoneri alla sconfitta.
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