Spalletti impazzisce con Cabal dopo il gol al 90': "Ti do un cazzotto e..."

Sul finale di partita Spalletti ha perso le staffe e si è infuriato con Cabal , distratto in occasione del gol del 2-1 e per quella marcatura persa sul 2-2, poi annullato. L'Az Alkmaar ha accorciato le distanze e infiammato gli ultimi istanti della gara di Europa League, ma per fortuna dei bianconeri le reti di Koopmeiners e di Kolo Muani sono bastate per i tre punti. Spalletti però si è arrabbiato con il suo difensore alla fine della partita: "Ti do un cazzotto, capito? Capito?".

Il faccia a faccia Spalletti-Cabal

L'allenatore juventino non ha gradito l'atteggiamento nel finale dei suoi, che hanno rischiato di compromettere una partita in controllo con due sbavature negli ultimi minuti. La prima è costata il 2-1: Kelly perde un brutto pallone vicino alla linea laterale nella propria metà campo, l'Az riparte e tutto il resto della difesa si perde il taglio in area di Meerdink, che segna. Sulla seconda, invece, Cabal è completamente fuori posizione e spalanca le porte del pareggio in extremis degli olandesi, poi annullato per fuorigioco. A quel punto Spalletti, già fuori di sé per alcuni passaggi leggeri e poco precisi e per la scarsa attenzione della squadra per un momento così delicato del match, prende di petto Cabal, andando faccia a faccia.