La Juve batte l'Az Alkmaar e Spalletti si toglie qualche sassolino: "Partita seria, col Nec ci ridevate in faccia e invece ha sette punti"

Il commento di Spalletti dopo AZ-Juve

Queste le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Sky, che ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Sono soddisfattissimo, partita seria contro una squadra forte. Sennò torno a dirvi del NEC, quando ci ridevate in faccia: adesso ha 7 punti, per cui c'è da rivedere qualcosa sotto l'aspetto della considerazione e dell'umiltà, dando il giusto valore agli altri senza dover per forza mettere pressione alla squadra. Quando si vince è perché gli altri erano deboli, si vince una partita seria e cominciano i "ma...". Stasera abbiamo vinto una grande partita giocando un grande calcio. Poi, appena abbassi un attimo, come si è visto in Champions ed Europa League, gli altri prendono convinzione nel tempo. Anche un comportamento dubbioso, nella sua ripetitività, nel tempo diventa una forza. Ci siamo messi lì ad aspettare, non si usciva più con i braccetti... Vado, non vado, e gol. Se fosse durata altri cinque minuti, secondo me non l'avremmo portata a casa. Va fatto il terzo gol per come l'hai condotta, non dovevamo reggere: il concetto è ribaltato".

Spalletti: "Partita che dà segnale di autorità, ma ci siamo abbassati troppo"

L'allenatore della Juve ha cercare di ridurre al minimo i commenti sui singoli: "Partite così, contro una squadra che non perde in casa da 17 partite,sono un segnale che viene con autorità, forza, qualità e il coraggio corretto. Non è merito di uno. Kolo Muani ha avuto 4-5 palle addosso: se riesce a trovare uno scarico e partire è imprendibile. Invece non siamo mai riusciti a pulire questa respinta per riorganizzarci e andare nello spazio. Abbiamo dovuto soffrire lì al limite dell'area, poi siamo stati bravi lo stesso perché solo nell'ultimo pezzetto di partita abbiamo avuto questo atteggiamento qui. Quelli che sono entrati possono andare a far male in una partita così: Boga ha lo spunto, Ekhator è un ragazzo giovane, però poi lo deve fare il lavoretto che sta nelle sue... Invece ci siamo abbassati troppo, non si usciva più bene senza riferimento e si rimane a metà strada".

Spalletti: "Il loro portiere con i piedi ha fatto la differenza. Bravi noi per atteggiamento e mentalità. Sul gol preso..."

Infine: "C'è chi ha fatto un lavoro sporco, tipo Lucumí, non nel suo ruolo e giocando la palla con il destro, che non è il suo piede, facendolo bene. Kalulu è alla quindicesima partita in cui gioca novanta minuti. Poverino, alla fine voleva chiedere il cambio. Sono segnali positivi, ma quello che veramente conta è l'essere andati nella sua metà campo accettando di essere uomo contro uomo per tanto tempo, poi vai a rischiare. Perché? Perché hanno il portiere che sa giocare con i piedi. Così ti annulla tutte le pressioni delle squadre e qualsiasi situazione di gioco che organizzi. Quando lo vai a prendere, il portiere rimane in superiorità numerica e fa la differenza. Avete visto che palla ha messo? Aver accettato quella difficoltà lì è la vittoria della squadra. Grandissimo atteggiamento e mentalità. Mi convince l'atteggiamento, mi preoccupa come si è preso gol, ovvero per una decisione non presa, che è peggio di quelle sbagliate. Rimanere lì titubanti mentre gli altri si organizzano in maniera corretta, anche quelle che si crede che siano squadre ridicole, tipo il NEC, perché altrimenti vi ridico le cose dette dopo quella vittoria. Ci voleva un atteggiamento corretto e qualche palla tenuta davanti. Però stasera partita molto seria, contento di qualsiasi calciatore. Anche quelli in panchina l'hanno vissuta in maniera corretta, tutti strillavano come se fossero in campo".