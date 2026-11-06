Quanti punti servono a Milan e Juve per qualificarsi in Europa League? Un calcolo rivela il numero esatto

È tempo di proiezioni anche in Europa League , una volta andata in archivio la quarta giornata della Fase Campionato. Terza vittoria in quattro partite per la Juventus di Luciano Spalletti , imbattuta finora, mentre il Milan di Ruben Amorim è incappato in un nuovo ko in campo internazionale. I bianconeri, ad Alkmaar, hanno consolidato il loro piazzamento tra le prime otto, portandosi a quota 10 , mentre i rossoneri sono scivolati fuori dalla zona playoff, al ventottesimo posto con soli 3 punti all'attivo. Il discorso qualificazione, però, resta apertissimo.

Europa League, ecco quanti punti servono a Milan e Juve per qualificarsi ai playoff e agli ottavi

Secondo i calcoli e la proiezione di Football Meets Data, piattaforma di analisi dei dati nel mondo del calcio, alle squadre presenti in Europa League 10 punti potrebbero bastare per accedere ai playoff, con una probabilità del 95% di finire tra le prime 24 della classifica generale. Con 9 punti, invece, la percentuale scende addirittura al 52,8%. E per staccare il pass per gli ottavi di finale? 15 punti sono attualmente una quota "rischiosa", considerando che ad oggi si avrebbe il 50,9% di possibilità di entrare tra le prime otto con tale punteggio. Con 16 punti, invece, Juve e Milan sarebbero dentro all'89,4%, mentre con 17 gli ottavi sarebbero garantiti al 99,6%. Tanto dipenderà anche dalla differenza reti, in caso di arrivo a pari punti con altre squadre, ma a quattro giornate dalla fine della League Phase è necessario iniziare a tenere in considerazione calcoli e possibili combinazioni.