ROMA - Dopo la ripresa dei vari campionati europei seguita alla sosta dedicata alle nazionali impegnate nella Nations League, ripartono anche le competizioni Uefa per club . E tra le protagonista più attese ci sono Juve e Milan , pronte a cimentarsi nella 5ª giornata della fase campionato dell'Europa League .

Milan in casa dell'Olympiakos: arbitra Kavanagh

A scendere in campo per primi in casa dell'Olympiakos (giovedì 26 novembre, ore 18:45) saranno i rossoneri di Amorim, reduci dal convincente successo contro il Frosinone e lanciatissimi in Serie A ma chiamati ora al riscatto in Europa, dove hanno fin qui raccolto una sola vittoria e incassato tre ko. Per il match del Milan in Grecia è stata designata una squadra arbitrale tutta inglese: a dirigere la partita sarà Chris Kavanagh, assistito da Dan Cook e Ian Hussin mentre il quarto ufficiale sarà Robert Jones (con Michael Salisbury nel ruolo di Var e Peter Bankesnelle vesti di Avar).

Europa League: la classifica aggiornata

Juve-Omonia: designato l'inglese Barrott

Subito dopo i rossoneri toccherà poi alla Juve di Spalletti, impegnata in casa contro i ciprioti dell'Omonia (giovedì 26 novembre, ore 21), e anche per il match dello 'Stadium' è stato designato un team arbitrale tutto inglese: Sam Barrott sarà il direttore di gara, assistito da Adam Nunn e Wade Smith con Farai Hallam come IV ufficiale di gara (Darren England il Var, Stuart Attwell l'Avar). Un appuntamento importante per i bianconeri, che hanno fin qui raccolto 10 punti (due in meno rispetto alle capolista Benfica, Bournemouth e Ferencvaros).