Milan, si fermano anche Camarda e Bartesaghi

Agli stop già registrati da Pavlovic e Modric, oltre alle assenze di Saelemaekers, Gabbia, Terracciano, Chukwueze e Loftus-Cheek, si aggiungono infatti anche Francesco Camarda e Davide Bartesaghi. Quest'ultimo ha accusato un problema fisico al termine della seduta mattutina, dopo aver svolto regolarmente l'allenamento insieme ai compagni.

Le condizioni di Bartesaghi

Il giovane difensore sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio. Le prime indicazioni, però, non sono incoraggianti: Bartesaghi dovrebbe saltare la trasferta europea a causa di una peritendinite alla gamba destra. Sale così a nove il conto degli indisponibili per Amorim, chiamato a trovare soluzioni alternative per una sfida importante per il percorso del Milan in Europa League.