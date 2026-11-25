Emergenza Milan, si fermano anche Bartesaghi e Camarda: Amorim fa la conta per Atene
L'infermeria del Milan continua a riempirsi e le notizie che arrivano da Milanello complicano ulteriormente i piani di Ruben Amorim in vista della trasferta di Atene contro l'Olympiacos.
Milan, si fermano anche Camarda e Bartesaghi
Agli stop già registrati da Pavlovic e Modric, oltre alle assenze di Saelemaekers, Gabbia, Terracciano, Chukwueze e Loftus-Cheek, si aggiungono infatti anche Francesco Camarda e Davide Bartesaghi. Quest'ultimo ha accusato un problema fisico al termine della seduta mattutina, dopo aver svolto regolarmente l'allenamento insieme ai compagni.
Le condizioni di Bartesaghi
Il giovane difensore sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio. Le prime indicazioni, però, non sono incoraggianti: Bartesaghi dovrebbe saltare la trasferta europea a causa di una peritendinite alla gamba destra. Sale così a nove il conto degli indisponibili per Amorim, chiamato a trovare soluzioni alternative per una sfida importante per il percorso del Milan in Europa League.
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