Le parole di Spalletti alla vigilia di Juve-Omonia Nicosia

L'allenatore bianconero ha esordito facendo un aggiornamento sull'infermeria: "Abbiamo recuperato dei calciatori. Sono tutti a disposizione eccetto Nico, Kalulu e quelli che hanno un infortunio più lungo. Alla partita ci arriviamo bene perché gli allenamenti cominciano a essere più popolati".