Spalletti puntualizza: "Non ho parlato male di Kolo Muani e Woltemade! È una questione di..."
Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Juventus e l'Omonia Nicosia, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League.
Le parole di Spalletti alla vigilia di Juve-Omonia Nicosia
L'allenatore bianconero ha esordito facendo un aggiornamento sull'infermeria: "Abbiamo recuperato dei calciatori. Sono tutti a disposizione eccetto Nico, Kalulu e quelli che hanno un infortunio più lungo. Alla partita ci arriviamo bene perché gli allenamenti cominciano a essere più popolati".
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