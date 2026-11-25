Amorim mette sotto esame il suo Milan: "Nei grandi club non esistono scuse..."
Tre punti in quattro giornate, non c'è altro che domani per il Milan, se vuole restare in corsa per il passaggio alla fase diretta di Europa League. Lo sa bene il tecnico rossonero Amorim, che alla vigilia della sfida del Karaiskakis inquadra in conferenza stampa il match con l'Olympiacos, che di punti invece ne ha già 10 e con una sola rete al passivo.
"Sarà una partita complicata, dobbiamo migliorare nelle piccole cose"
"Sarà duna partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare.
L'Olympiakos è una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS