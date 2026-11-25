Europa League, la classifica

"Sarà una partita complicata, dobbiamo migliorare nelle piccole cose"

"Sarà duna partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare.

L'Olympiakos è una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata".