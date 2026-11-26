Dopo la rotonda vittoria in campionato contro il Frosinone, il Milan di Ruben Amorim si rituffa in Europa League per riprendere il cammino in campo internazionale, dove finora sono arrivati appena 3 punti in 4 partite giocate . L'avversario di turno è l'Olympiacos di Alguacil , secondo in patria alle spalle del Panathinaikos e sesto nella classifica generale di questa League Phase , a quota 10 insieme a Juventus e Union Saint-Gilloise.

Olympiacos-Milan, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 di oggi, giovedì 26 novembre, allo stadio "Georgios Karaiskakis" di Atene, dove l'Olympiacos di Alguacil ospiterà il Milan di Ruben Amorim. L'arbitro dell'incontro sarà l'inglese Kavanagh.

Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta tv

Olympiacos-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olympiacos-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.