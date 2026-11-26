Juve-Omonia, l'orario

Si parte alle ore 21 di oggi, giovedì 26 novembre, all'Allianz Stadium di Torino, pronto a fare da cornice al confronto tra Juve e Omonia Nicosia. La sfida di Europa League sarà diretta dall'inglese Barrott.

Dove vedere Juve-Omonia in diretta tv

Juve-Omonia sarà trasmessa in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Omonia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.