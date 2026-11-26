Dove vedere Juve-Omonia in tv? Sky o Dazn, orario
Quinta partita in Europa League anche per la Juventus di Luciano Spalletti, oggi chiamata ad ospitare all'Allianz Stadium l'Omonia Nicosia, formazione cipriota che ha collezionato finora 6 punti in 4 gare in campo internazionale. A quota 10, invece, la squadra bianconera, intenzionata a blindare un piazzamento che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo continentale. Non mancano le assenze pesanti, ma si rivedrà dal primo minuto Francisco Conceiçao. Chance per Ekhator in attacco.
Juve-Omonia, l'orario
Si parte alle ore 21 di oggi, giovedì 26 novembre, all'Allianz Stadium di Torino, pronto a fare da cornice al confronto tra Juve e Omonia Nicosia. La sfida di Europa League sarà diretta dall'inglese Barrott.
Dove vedere Juve-Omonia in diretta tv
Juve-Omonia sarà trasmessa in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Omonia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Europa League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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