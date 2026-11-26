BATUMI (GEORGIA) - Momenti di apprensione per il Besiktas , diretto in Georgia per affrontare gli israeliani dell’ Hapoel Beer Sheva in Europa League . Durante il trasferimento, il velivolo che trasportava la squadra allenata da Vincenzo Italiano e guidata in attacco da Dusan Vlahovic è stato colpito da un fulmine, rendendo difficoltoso il volo. Le ' Aquile nere ' avrebbero dovuto raggiungere Batumi , sede dell'incontro in programma questa sera (giovedì 26 novembre, ore 18:45) alla Batumi Arena . Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse e forti turbolenze hanno impedito al pilota di completare la procedura di atterraggio , rendendo necessario un cambio di destinazione .

Il Besiktas e un viaggio infinito: i bianconeri in Georgia via strada

Il volo è stato quindi indirizzato verso l'aeroporto di Rize-Artvin, in Turchia, dove l'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente. A raccontare quanto accaduto durante il viaggio sono stati alcuni dirigenti del club, intervenuti ai microfoni di 'TRT Sport' dopo essere scesi dal velivolo. L'esperienza è stata descritta come "il volo peggiore della nostra vita". Una volta arrivati a destinazione, la squadra di Italiano non ha comunque mostrato particolari segni di agitazione e alcuni tifosi hanno accolto i giocatori all'aeroporto. Il programma della trasferta ha però subito una inevitabile modifica: il Besiktas ha infatti raggiunto Batumi da Rize in pullman, evitando così un nuovo trasferimento aereo. Ma perché si gioca in Georgia? La gara contro l'Hapoel Beer Sheva si disputerà a Batumi e non alla 'Vodafone Arena' di Istanbul, nonostante il Besiktas sia formalmente la squadra di casa. La scelta di una sede neutrale è legata alle tensioni diplomatiche e alle questioni di sicurezza che hanno portato allo spostamento delle partite delle squadre israeliane fuori dalla Turchia.