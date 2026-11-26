I convocati di Spalletti per Juve-Omonia: Alajbegovic c'è, una novità dalla Next Gen
Scatta il contro alla rovescia per Juventus-Omonia Nicosia, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League in programma stasera, giovedì 26 novembre 2026, alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Sono ventitré i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match odierno. Recuperato Alajbegovic, inserito in lista Turco dalla Next Gen.
Juve-Omonia, i convocati di Spalletti
I convocati di Spalletti per Juve-Omonia (preceduti dai rispettivi numeri di maglia): 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 17 Alajbegovic, 18 Ekhator, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto, 47 Durmisi, 51 Merola, 52 Turco.
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