ATENE (GRECIA) - Milan dai due volti e folle rimonta ad Atene, dove i rossoneri battono 4-2 l'Olympiakos nel match valido per la 5ª giornata della fase campionato di Europa League , ritrovando il successo dopo due ko di fila e tornando così nel gruppone playoff (ora a quota 6 punti) . Nel primo tempo in balia dei greci, trascinati dall'ex difensore interista Pirola, i rossoneri di Amorim salgono in cattedra nella ripresa quando, spinti dallo scatenato inglese Hutchinson (un gol e due assist per lui) , risalgono dal doppio svantaggio e calano un sensazionale poker .

Olympiakos-Milan 2-4: cronaca, statistiche e tabellino

Milan in emergenza: le scelte di Amorim

Out nove giocatori (Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic, Camarda, Bartesaghi e il portiere Terracciano) per Amorim, che schiera i rossoneri con un 3-4-2-1: Moreira ed Estupinan gli esterni con Rabiot e Jashari in mediana, davanti Hutchinson e Cissé a sostegno di Ramos. Diverse assenze anche per il tecnico dei greci Alguacil, che nel suo 5-4-1 dà fiducia all'italiano Pirola nel cuore della difesa e all'ex atalantino ed ex bolognese Freuler in mediana.

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Pirola show e Olympiakos avanti all'intervallo

Il Milan ci prova subito con un destro a giro di Cisse che non inquadra la porta (5'). Bravo poi Moreira a chiudere sulla conclusione ravvicinata di Gelson Martins (7') e attento Maignan, prima su una conclusione centrale dell'ex torinista Pedersen (12') e poi su quella ben più insidiosa di Gelson Martins (22'). Il portiere del Milan però decide non uscire sull'angolo calciato al 31' da Gustavo Sa e fa autorete sul colpo di testa di Pirola, difensore cresciuto nell'Inter e perso di vista da quelli rossoneri. Ancora il 24enne ex Monza e Salernitana salva praticamente sulla linea poco dopo - quando Cisse riesce a calciare da terra dopo aver vinto un contrasto con il portiere di casa Ortega (34') - ed è sempre lui a divorarsi la rete del raddoppio a un passo dal riposo, calciando in curva un rigore in movimento.