ROMA - Incidenti sugli spalti nel corso del match tra Besiktas e Hapoel Beer Sheva, valido per la 5ª giornata della fase campionato di Europa League , in programma sul neutro di Batumi e sospeso al 25' del primo tempo , quando sono scoppiati tafferugli tra la polizia locale e i tifosi della squadra turca allenata da Vincenzo Italiano (già protagonista di una vigilia movimentata, con l'aereo su cui viaggiava colpito da un fulimine ).

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Incidenti a Batumi: sospesa Besiktas-Hapoel Beer Sheva

La gara si sta giocando in Georgia per questioni di ordine pubblico visti i rapporti tesi fra Turchia e Israele. Secondo i media turchi, nel corso della giornata non si sono registrati incidenti anche se la polizia georgiana ha reagito immediatamente e con fermezza anche alle minime tensioni dentro e fuori dallo stadio. Prima della partita, tra l'altro, una bandiera palestinese era stata srotolata sugli spalti dove si trovavano i tifosi del Besiktas con gli agenti intervenuti per rimuoverla. In campo nessuna stretta di mano fra i giocatori del Besiktas e quelli dell'Hapoel mentre dalle tribune i tifosi turchi intonavano "Abbasso Israele, libertà per la Palestina".

Scontri anche prima di Marsiglia-Levski

Atmosfera turbolenta anche al Velodrome, con il math tra Marsiglia e Levski iniziato nella nebbia artificiale dei lacrimogenti, sparati copiosamente dalle forse dell'ordine transalpine per disperdere i tifosi locali, che avevano preso d'assalto la rappresentanza Vip di tifosi bulgari in tribuna. Dopo alcuni minuti di caos, situazione ristabilita con lo spostamento della rappresentanza del Levski nel settore ospiti, protetta da un cordone di forze di polizia.

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Ora in campo il Milan, poi tocca alla Juve

Nel frattempo sono in corso le prime partite di questo turno e in campo c'è anche il Milan, impegnato ad Atene contro l'Olympiakos, mentre la Juve ospiterà allo Stadium i ciprioti dell'Omonia (segui la diretta) in una delle partite serali.