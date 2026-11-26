ATENE (GRECIA) - È un Ruben Amorim soddisfatto quello che si presenta ai microfoni delle tv e dei cronisti dopo la vittoria per 4-2 ottenuta dal suo Milan in rimonta sul campo dell'Olympiakos nel match valido per la 5ª giornata della fase di campionato di Europa League .

Olympiakos-Milan 2-4: cronaca, statistiche e tabellino

Milan, le parole di Amorim dopo il 4-2 all'Olympiakos

"Questa vittoria può cambiare il nostro destino in questa Europa League - ha detto il tecnico del Milan ai microfoni di 'Sky Sport' subito dopo il successo di Atene -. Abbiamo fatto un gran secondo tempo dopo aver sbagliato tanto nel primo, analizzeremo gli errori ma siamo felici di come l'abbiamo ribaltata. QUesta partita ci ha dato tante informazioni, c'è ancora tanto lavoro da fare per diventare una squadra forte ma lo spirito c'è ed è quello giusto".