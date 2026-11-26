Juve-Omonia Nicosia: Satka trova il vantaggio, poi il pareggio con una perla di Cambiaso

In occasione della sfida conto ls squadra campione in carica di Cipro Luciano Spalletti ha schierato in campo Neto. Per il portiere brasiliano si tratta della prima presenza in bianconero dopo oltre tremila giorni. L'ultima volta fu il 17 maggio del 2017, quando venne schierato da Allegri in occasione della finale di Coppa Italia contro la Lazio, vinta per 2-0. Il primo squillo della Juventus arriva al terzo minuto, con un tiro con il sinistro di Conceiçao dal limite dell'area che impegna Kaminski. A passare in vantaggio, al quarto d'ora di gioco, è però l'Omonia Nicosia. Al primo affondo i ciprioti passano in vantaggio a causa di un errore proprio di Neto che valuta male un calcio d'angolo battuto da Tankovic. Il portiere cerca di smanacciare il pallone senza riuscirci, lasciando la porta sguarnita: Satka riceve sul secondo palo e, di testa, non fa altro che appoggiare in rete. La Juventus si riporta in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio: al 25' ci prova Cabal dalla distanza, trovando la risposta del portiere avversario. L'Omonia risponde alla mezz'ora con un sinistro di Tanase dal limite dell'area che sfiora il palo e termina sul fondo. Il pareggio arriva al 36', ed è un gioielo di Cambiaso. L'esterno riceve sulla corsia di destra a circa venticinque metri, si accentra e con il sinistro spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali. I bianconeri si sciolgono e a tre minuti dal 45' completano la rimonta: Gatti recupera un pallone sulla trequarti e serve Conceiçao. Il portoghese serve il taglio di Ekhator che si smarca e di prima con il destro batte Kaminski. Il portiere si rivela decisivo nell'azione successiva parando con i piedi la conclusione di Gatti con il destro, servito anche in questo caso da Conceiçao.

Trovano il gol anche Conceiçao e Boga

La Juventus inizia la ripresa così come aveva chiuso la prima frazione di gioco: attaccando. Dopo poco più di un minuto Cambiaso ci prova nuovamente con il mancino, ma questa volta Kaminski risponde con una grande parata. Sempre l'esterno al 51' serve Boga in area di rigore. Il tiro con l'ivoriano sul primo palo termina sull'esterno della rete. Sempre Boga ci prova di nuovo sessanta secondi dopo con un destro a giro, anche in questo caso troppo largo. Dieci minuti più tardi Ekhator si crea da solo un'oazione offensiva recuperando un pallone sulla trequarti calciando però alto. Si tratta dell'ultima azione per il centravanti della Nazionale U-21, sostituito da Woltemade. Al 68' la Juve trova la terza rete: McKennie, appena entrato, serve Conceiçao. Il portoghese prima calcia con il destro, trovando la risposta del portiere. Sulla ribattuta il numero 7 non può sbagliare, trovando il gol a porta vuota. Passano quattro minuti e il poker è servito. Koopmeiners recupera a metà campo e passa il pallone a Cambiaso, il numero 20 appoggia per Boga che si accentra con tanti piccoli e rapidi tocchi, prima di calciare e trovare l'incrocio dei pali. 4-1. Con questo risultato termina la partita. La Juventus si conferma al secondo posto in Europa League con 13 punti in cinque partite.