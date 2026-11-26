La Juve batte in rimonta l'Omonia Nicosia nella quinta giornata della fase campionato di Europa League e si porta al secondo posto in classifica: i bianconeri sono andati sotto dopo la rete di Satka (15') per poi rimontare con le reti di Cambiaso (37'), Ekhator (43'), Conceicao (68') e Boga (73') per il definitivo 4-1. Spalletti ha commentato così la partita: "All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli altri hanno sfruttato e naturalmente si incasina poi quella che è la facilità di esibire le tue cose perché senti la pressione e il timore di un contropiede. Poi invece Cambiaso ha messo tutto a posto con quel grande gol, da lì la squadra ha giocato più tranquilla".