Tre quarti di partita incoraggianti, pur con un avversario da pesare, probabilmente non paragonabile a nessuno in Serie A. Jeff Ekhator bagna il suo debutto da titolare con la maglia della Juventus con un gol da centravanti vero, magari non fisico come, del resto, non è: una sgasata alla Kolo Muani sul filtrante tarato con il contagiro di Francisco Conceicao, seppur aiutato dalla difesa allegra dei ciprioti, mai particolarmente granitica nonostante il momentaneo vantaggio sull'erroraccio di Neto. Marcia alta per seminare gli avversari, presentarsi davanti a Kaminski e firmare il due a uno, probabilmente nel momento più complicato in seguito all'arcobaleno di Cambiaso che aveva pareggiato i conti: l 'ex Genoa può essere felice , visto che proprio Spalletti lo aveva inserito nei discorsi della vigilia, a chi gli chiedeva di un attacco eventualmente senza Woltemade (che lo ha sostituito al minuto 67) mentre Kolo probabilmente ha un nuovo ruolo designato, pur da condividere con diversi altri esterni.

Ekhator al centro

Il 5 ottobre del 2025, Ekhator aveva messo a segno un gran gol, di tacco, al Maradona di Napoli. Da quell'istante è diventato un obiettivo sensibile per tutte le big, azzurri in primis. A spuntarla ci ha pensato la Juve, seppur la sua scelta sia stata particolare: 17 milioni di euro per chi non è considerato un centravanti... Ma in realtà nemmeno un'alternativa, visto che poi sono state spese cifre straordinarie per cercare di occupare il suo posto. Non è dato sapere se si può confermare centravanti contro difese meno tenere, ma di certo è quasi sempre stato utilizzato come seconda punta - che non è prevista nel modulo di Spalletti - oppure come esterno, dove c'è una concorrenza fuori controllo: ieri hanno segnato Conceicao e Boga, ma poi ci sono i vari Alajbegovic, Yildiz, Zhegrova, Gonzalez... Insomma, la sensazione è che per lui ci possa essere spazio solamente in mezzo all'attacco dove, però, ha caratteristiche diverse rispetto a quelle richieste dall'allenatore toscano.

Le buone risposte

Va detto che lo stesso Ekhator ha fatto discretamente, pur in un ruolo non completamente suo. Le prerogative del numero nove sono differenti, per forza fisica e velocità su cui può contare, ma la qualità non è stata messa in discussione. È stato il primo 2006 a segnare in Serie A, ha già esordito in Nazionale lo scorso giugno - con assist per Francesco Pio Esposito - ma se non avesse subito un infortunio muscolare lo scorso 20 luglio sarebbe stato probabilmente prestato lontano da Torino. Dovevano essere tre settimane di stop che poi si sono prolungate per diverso tempo. Bicchiere mezzo pieno? Spalletti ha un'altra alternativa ma difficilmente smetterà di chiedere un attaccante fisico, completamente differente rispetto allo stesso Ekhator. Intanto può esserci una soluzione placebo per il prossimo mese e qualche giorno. Non è detto che possa essere solo un tampone, ma bisogna aspettare avversari meno morbidi.