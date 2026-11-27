La notte europea di giovedì ha lasciato strascichi pesanti. La Uefa ha condannato "fermamente i gravi episodi di violenza e disordini, compresi gli scontri tra tifosi all'interno dello stadio", che si sono verificati nella quinta giornata della fase campionato di Europa League, sia a Batumi per Besiktas-Hapoel Beer Sheva , sia al Vélodrome per la sfida fra Marsiglia e Levski Sofia . In una nota diffusa da Nyon, l'organismo continentale ha preso una posizione netta: "La violenza, l'aggressività, l'odio e qualsiasi forma di comportamento provocatorio, discriminatorio o estremista non hanno posto nel calcio. Le competizioni Uefa si fondano sui principi del rispetto, del fair play, dell'integrità e della sicurezza. Gli episodi verificatisi nelle partite sopra menzionate sono in contrasto con questi valori fondamentali e con l'obiettivo della Uefa, sancito nel proprio Statuto, di garantire che le partite di calcio si svolgano in uno spirito di pace, rispetto reciproco e correttezza sportiva". Per questo la Uefa ha nominato degli ispettori "incaricati di condurre indagini disciplinari sugli incidenti e di esaminare tutte le prove disponibili, al fine di accertare i fatti e le circostanze pertinenti, in conformità con il quadro normativo Uefa applicabile. Ulteriori informazioni in merito a queste vicende saranno rese note a tempo debito".

Besiktas-Hapoel Beer Sheva, partita sospesa e scontri con la polizia

La gara tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva si giocava in campo neutro, in Georgia, proprio per motivi di ordine pubblico legati alle tensioni tra Turchia e Israele. Provvedimento che non è bastato. Sugli spalti occupati dai tifosi del Besiktas è stata srotolata una bandiera palestinese, gli agenti sono intervenuti per rimuoverla e un tifoso turco è stato portato via in barella. In campo il clima non era migliore: nessuna stretta di mano fra i giocatori delle due squadre, mentre dalle tribune i tifosi turchi intonavano "Abbasso Israele, libertà per la Palestina". La situazione è degenerata al 25' del primo tempo, quando sono scoppiati tafferugli tra la polizia locale e i tifosi del Besiktas. L'arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi e la partita è stata sospesa per circa mezz'ora, prima di ricominciare.

Sedici persone arrestate e, secondo il ministero dell'Interno georgiano, tre agenti feriti. La polizia ha parlato di comportamenti aggressivi già prima del match e proseguiti all'interno dello stadio, con seggiolini danneggiati e poi lanciati contro gli agenti. Il club turco ha dato una lettura opposta dei fatti: il Besiktas ha accusato la polizia georgiana di aver usato la forza contro i propri sostenitori e ha presentato un reclamo alla Uefa. Sulla stessa linea la Federcalcio turca, che ha condannato gli episodi, ha dichiarato di voler "identificare i responsabili" e ha annunciato di voler agire anche presso l'UEFA. Una trasferta nata male già alla vigilia, quando un fulmine aveva colpito l'aereo del Besiktas, su cui viaggiavano Italiano e Vlahovic.

Marsiglia, caos sugli spalti prima del fischio d'inizio

Al Vélodrome gli incidenti sono esplosi prima ancora che si giocasse. A circa dieci minuti dal fischio d'inizio, i tifosi francesi hanno lanciato petardi, lacrimogeni, fumogeni e vari oggetti verso i sostenitori bulgari. La dinamica ricostruita racconta di alcuni ultras dell'Olympique fuggiti dalla Tribuna Sud e ricomparsi nella Tribuna Jean-Bouin, dove si è formata una calca. Alcuni di loro si sono poi avvicinati al settore ospiti, dove si erano radunati circa 500 sostenitori del Levski. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di riportare la calma. Il conto è di undici feriti, tutti bulgari: cinque sono stati trasportati in ospedale per ferite agli occhi, traumi cranici e una lussazione alla spalla, mentre altri sei sono stati medicati sul posto. Sull'innesco degli scontri le versioni non coincidono.

Un fotografo della Reuters ha riferito che gli scontri sono iniziati dopo il saluto nazista di un tifoso ospite, mentre il Levski sostiene che i propri sostenitori siano stati attaccati per primi da quelli del Marsiglia. Le violenze sono state condannate dal presidente francese Emmanuel Macron e dal suo omologo bulgaro, mentre è stata avviata un'indagine di polizia: i magistrati di Marsiglia indagano per "violenze intenzionali" da parte di una frangia del tifo di casa. L'Olympique Marsiglia ha condannato gli episodi e ha avviato un'indagine interna in coordinamento con le autorità competenti. Il Levski ha presentato un reclamo alla Uefa e il Marsiglia rischia sanzioni pesanti.