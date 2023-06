Europei U21: Portogallo ko contro la Georgia! Pari per il Belgio di De Ketelaere

TBILISI (GEORGIA) - Subito una sorpresa nella gara inaugurale degli Europei U21, con la Georgia che batte il Portogallo. I georgiani, alla prima partecipazione alla competizione visto che sono uno dei due paesi ospitanti insieme alla Romania, hanno vinto per 2-0 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo e su assit di Tsitaishvili, di Giorgi Gagua e Sazonov. Il Portogallo ha provato a reagire nella ripresa, venendo frenato dall'espulsione di Araujo al 76' per fallo da ultimo uomo. Sempre nel gruppo A si è chiusa senza reti la sfida tra l'Olanda e il Belgio di De Ketelaere (in campo 90 minuti). Tante occasioni in campo, con il giocatore del Milan che trova anche un grandissimo assist per Openda che però spreca, ma il risultato non si sblocca. C'è dunque la Georgia in testa al girone A.