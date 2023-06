Europei Under 21: vincono Inghilterra e Svizzera, pari della Germania

ROMA - Entrano sempre più nel vivo gli Europei Under 21: oggi scendono in campo i Gironi C e D. Si sono da poco concluse Norvegia-Svizzera , Repubblica Ceca-Inghilterra e Israele-Germania . Nel Gruppo D, lo stesso di Francia e Italia che scenderanno in campo a breve , la Svizzera si porta momentaneamente al comando, battendo la Norvegia con il punteggio di 2-1, in rimonta. Nella prima frazione di gioco, infatti, Ceide (che milita nel Sassuolo ) aveva portato in vantaggio la Norvegia al 19'; al 36' è invece arrivato il pari di Ndoye e, al 10' della ripresa, il gol-vittoria di Imeri .

Nel Gruppo C vince l'Inghilterra, pari Israele-Germania

Nel Gruppo C, l'Inghilterra batte 2-0 la Repubblica Ceca: entrambe le reti degli inglesi sono arrivate nella seconda frazione di gioco. Ad inizio ripresa (47') infatti è stato Jacob Ramsey a siglare il vantaggio, mentre il raddoppio è arrivato in pieno recupero (94'), firmato da Emil Smith-Rowe. Oltre a Inghilterra e Repubblica Ceca, il gruppo C contiene anche Israele e Germania: il confronto tra queste due nazionali si è invece concluso in parità, con il punteggio di 1-1. Le due reti sono arrivate con un botta e risposta nella prima frazione: al 20' Turgeman ha portato in vantaggio Israele, Bisseck (nel mirino dell'Inter) al 26' ha firmato il pari dei tedeschi. Nessuna rete nella ripresa, nonostante Israele l'abbia giocata tutta in inferiorità numerica per l'espulsione di Kartsev nel finale di primo tempo. La classifica del girone C vede quindi Inghilterra a 3, Germania e Israele 1, Repubblica Ceca 0.